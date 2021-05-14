На изменение пропорций должностей министров согласилась лишь часть коалиции. Остальные еще подумают

Кариньш отметил, что прошлый год для всех был полон вызовов, что коснулось и коалиции.

Премьер указал, что хорошая новость в том, что все партнеры по коалиции единогласны в готовности продолжать действовать вместе и работать, чтобы не только вывести страну из кризиса Covid-19, но и продолжить работу над рядом начатых реформ.

Сейчас коалиция попала в ситуацию, когда Национальное объединение ясно выразило желание перераспределить пропорции министров в коалиции.

"Об этом сегодня и говорили, и об этом в коалиции нужно единогласие. Национальное объединение, "Для развития/За!" и "Новое Единство" готовы говорить о возможном переделе пропорций, но KPV LV и НКП заявили, что им потребуется время, чтобы внутри партий обсудить готовность искать решения", - рассказал Кариньш.

НКП и KPV LV должны принять решение до понедельника, 17 мая.

"Работы много, но я уверен, что если мы сможет продолжить искать дух компромисса, мы сможем найти хорошее решение",

- сказал премьер.

НКП считает, что ситуацию нужно решать всем заинтересованным сторонам, указал лидер партии Янис Борданс. Политик отметил, что как только последует предложение от премьера Кариьша, НКП будет готово рассмотреть его и ответить, кажется ли это приемлемым или же нужно искать другие решения.

Борданс отметил, что у НКП по данному вопросу нет никаких условий. Нет и обвинений, но как факт он констатировал, что Национальное объединение выдвинуло претензии на должность министра экономики. "Если есть конкретное предложение, то в понедельник, 17 мая, об этом и будут говорить в коалиции, в свою очередь от НКП не нужно ждать каких-либо предложений, потому что партия в этой ситуации ничего не просит", - отметил Борданс.

В то же время председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло указал, что выдвинутый партией кандидат на пост министра Петерис Шмидре коалицией был отклонен. По мнению политика, это произошло по очень тривиальной причине, так как один из партнеров по сотрудничеству сказал, что в поисковике Google о претенденте вылезла информация, которая "не показалась достаточно лестной".

На собрании коалиции KPV LV многократно пыталась убедить встретиться с кандидатом, чтобы познакомиться с его программой, но это предложение отзывчивости не получило, отметил глава фракции KPV LV. "Самым категоричным на собрании было Национальное объединение, которое указало, что их министр хорошо работал и ему полагается министерство, - KPV LV с таким мнением не согласна", - отметил Можвилло.

По словам политика, если продолжится такой подход, что в госуправление не будут пускать таких предпринимателей, как Шмидре, то вскоре из кризиса нам выйти так и не удастся.

Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Мария Голубева на пресс-конференции сказала, что сотрудничество образующей правительство коалиции - необходимое условие для успешной работы. Так как сейчас нет поддержки всех пяти партнеров, Голубева считает, что предложение Кариньша дискутировать о переделе ответственности обоснованно.

"Коалиционным партиям нужно думать, как возобновить сотрудничество, и, возможно, эта дискуссия станет дорогой, как восстановить сотрудничество", - сказала Голубева.

"Группе стабильности" Закатистова должности не предложат

Руководимой Атисом Закатистовым "Группе стабильности" должности в правительстве предложены не будут, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он пояснил, что коалиционный договор заключен между пятью партиями и его менять не планируется. В свою очередь переговоры о возможном перераспределении сфер ответственности партий будут проходить в рамках коалиционного договора.

"Руководимая Закатистовым группа не заключила договор о сотрудничестве с коалицией. Есть текст соглашения между премьер-министром и группой депутатов о поддержке правительства. Текст соглашения - не о должностях", - сказал Кариньш.

Он пояснил, что депутаты, вышедшие из фракции KPV LV, просто сообщили, что продолжат поддерживать правительство и не перейдут в оппозицию.