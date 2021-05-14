Названы города, в которых зафиксирован наибольший прирост новых случаев Covid-19

В Риге за сутки зарегистрировано 200 случаев, и всего за 14 дней в столице заразились 2780 человек.

В Вентспилсе обнаружено 34 новых случая заражения, таким образом общее число зараженных за две недели в городе выросло до 219.

В свою очередь в Елгаве зарегистрировано 26 новых случаев заражения и число заболевших за последние 14 дней в городе снизилось до 319 человек.

В Юрмале за прошедшие сутки было зарегистрировано 22 новых зараженных, в Тукумском крае - 20, в Резекне - 19, в Даугавпилсе и Лиепае - по 18, в Талсинском крае - 17, в Олайнском крае - 16. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число зараженных Covid-19.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 2780, в Елгаве - 319, в Даугавпилсе - 277, в Лиепае - 224, в Вентспилсе - 219, в Юрмале - 198, в Тукумском крае - 191, в Резекне - 175, в Талсинском крае - 166, в Баусском крае - 148, в Огрском крае - 146 жителей. В то же время в Яунпиебалгском, Наукшенском и Вайньодском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Да данный момент 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 445,3 случаев на 100 000 жителей.

В 50 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых заболевших 118 - в возрасте от 30 до 39 лет, 111 - в возрасте от 50 до 59 лет, 102 - в возрасте от 60 до 69 лет, а в других возрастных категориях заболевших было меньше. 2

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 666 новых случаев Covid-19, умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет.

За последние сутки проведено 15 153 теста на Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 450,4 случая до 445,3.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 127 053 человека.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализирован 71 пациент с Covid-19, выписано 59 человек. 2

В настоящее время на лечении в больницах находятся 663 пациента с Covid-19. Состояние 585 характеризуется как среднетяжелое, 78 - как тяжелое, что составляет 11,7% всех госпитализированных.