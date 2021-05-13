Главное за 14 мая ⟩ Страсти в коалиции, видео с участием Ferrari и первый прогноз погоды на лето
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
На изменение пропорций министерских должностей согласились три партнера по коалиции, в свою очередь Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV этот вопрос еще обдумают. Премьер Кришьянис Кариньш отметил, что хорошая новость в том, что все партнеры по коалиции единогласны в готовности продолжать работу вместе и работать, чтобы не только вывести страну из кризиса Covid-19, но и продолжить работу над рядом начатых реформ. НКП и KPV LV должны принять решение до понедельника, 17 мая.
Вспышка кишечной инфекции в лиепайском детсаду: заболели около 60 человек. В лиепайском детском саду "Старкис" зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из 12 групп детсада инфекцией затронуты 11, всего заболели около 60 человек, среди которых как дети, так и педагоги.
На видео попал момент незадолго до того, как автомобиль Ferrari влетел в дерево. Еще неизвестно, с какой скоростью мчался красный Ferrari незадолго до аварии. Но по видео, запечатлевшему момент незадолго до того, как спорткар проехал на повороте недалеко от границы Сауриеши прямо, становится ясно, что он значительно превысил разрешенную в этом месте скорость, сообщает Degpunkta.
Не только хостелы: бизнес Риекстса связан и с платформой дезинформации. У предпринимателя Эрнеста Риекстса, разыскиваемого в связи с пожаром в хостеле на улице Меркеля, есть еще одна деятельность - приложение DecentaSpeak. Он рекламировал его как альтернативу социальной сети Facebook, которая в последнее время начала более активно бороться с распространителями теорий заговора и экстремистских убеждений.
Каким будет лето 2021 года в Латвии? Первые прогнозы синоптиков. Все указывает на то, что в южной части Европы усилится жара и засуха и что волны тепла также затронут Центральную Европу, но в основном не достигнут Северной Европы. Поэтому в странах Балтии, Скандинавии и Польше прогнозируется довольно влажное и прохладное лето.
"Извините, но этот мусорник уже занят". Ресторатор о том, как нас изменила пандемия. Раньше в юрмальском ресторане 36. līnija люди просили посадить их непременно с видом на море, а теперь готовы сидеть и "рядом с мусорником". Такими наблюдениями в эфире "Кто вам платит?" поделился известный в Латвии ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija Лаурис Алексеев.
Расширен список стран, после возвращения из которых не надо соблюдать самоизоляцию. Список безопасных в плане Covid-19 стран Европы вырос до пяти стран, и со следующей недели самоизоляцию не нужно будет соблюдать, возвращаясь в Латвию из Великобритании, Исландии, Ватикана, Португалии и Сан-Марино.
Коронавирус:
За сутки выявлено 666 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%. Умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 445,3 случая. За прошедшие сутки был госпитализирован 71 пациент с Covid-19, 59 пациентоа выписаны, таким образом, общее количество пациентов с Covid-19 в больницах - 663 человека.
Названы города, в которых зафиксирован наибольший прирост новых случаев Covid-19. Из зарегистрированных за последние сутки 666 случаев Covid-19 30% зарегистрированы в Риге, но относительно большое число зараженных констатировано и в Вентспилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Процесс вакцинации идет все лучше: Латвия приближается к средним показателям по ЕС. Несмотря на то, что Латвия до сих пор занимает предпоследнее место в Евросоюзе по удельному весу получивших первую дозу вакцины от Covid-19 в популяции взрослых, в последнее время этот показатель значительно улучшился и приблизился к средним показателям по ЕС, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на период до 9 мая.
Латвия вышла на шестое место в Европе по заболеваемости Covid-19. Судя по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 453,3 случая, тогда как неделю назад он составлял 441,2 случая. В свою очередь в Евросоюзе и в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) средний показатель продолжает снижаться и достиг 276,9, тогда как еще неделю назад он составлял 340,2.
Как вынудить людей вакцинироваться, не нарушая их права быть тупыми? За окном уже началась теплая весна, поэтому становится все тяжелее дождаться момента, когда большая часть соотечественников получит вакцину от Covid-19. Момента, когда мы сможем начать говорить о реальном коллективном иммунитете и вернуться к нормальной жизни. Ну а если антипрививочников слишком много? Если их настолько много, что коллективный иммунитет невозможен вообще? Здесь потребуются более радикальные решения.
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