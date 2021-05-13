Главное за 14 мая ⟩ Страсти в коалиции, видео с участием Ferrari и первый прогноз погоды на лето

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На изменение пропорций министерских должностей согласились три партнера по коалиции, в свою очередь Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV этот вопрос еще обдумают. Премьер Кришьянис Кариньш отметил, что хорошая новость в том, что все партнеры по коалиции единогласны в готовности продолжать работу вместе и работать, чтобы не только вывести страну из кризиса Covid-19, но и продолжить работу над рядом начатых реформ. НКП и KPV LV должны принять решение до понедельника, 17 мая.

Вспышка кишечной инфекции в лиепайском детсаду: заболели около 60 человек. В лиепайском детском саду "Старкис" зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из 12 групп детсада инфекцией затронуты 11, всего заболели около 60 человек, среди которых как дети, так и педагоги.

На видео попал момент незадолго до того, как автомобиль Ferrari влетел в дерево. Еще неизвестно, с какой скоростью мчался красный Ferrari незадолго до аварии. Но по видео, запечатлевшему момент незадолго до того, как спорткар проехал на повороте недалеко от границы Сауриеши прямо, становится ясно, что он значительно превысил разрешенную в этом месте скорость, сообщает Degpunkta.

Не только хостелы: бизнес Риекстса связан и с платформой дезинформации. У предпринимателя Эрнеста Риекстса, разыскиваемого в связи с пожаром в хостеле на улице Меркеля, есть еще одна деятельность - приложение DecentaSpeak. Он рекламировал его как альтернативу социальной сети Facebook, которая в последнее время начала более активно бороться с распространителями теорий заговора и экстремистских убеждений.

Каким будет лето 2021 года в Латвии? Первые прогнозы синоптиков. Все указывает на то, что в южной части Европы усилится жара и засуха и что волны тепла также затронут Центральную Европу, но в основном не достигнут Северной Европы. Поэтому в странах Балтии, Скандинавии и Польше прогнозируется довольно влажное и прохладное лето.

"Извините, но этот мусорник уже занят". Ресторатор о том, как нас изменила пандемия. Раньше в юрмальском ресторане 36. līnija люди просили посадить их непременно с видом на море, а теперь готовы сидеть и "рядом с мусорником". Такими наблюдениями в эфире "Кто вам платит?" поделился известный в Латвии ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija Лаурис Алексеев.

Расширен список стран, после возвращения из которых не надо соблюдать самоизоляцию. Список безопасных в плане Covid-19 стран Европы вырос до пяти стран, и со следующей недели самоизоляцию не нужно будет соблюдать, возвращаясь в Латвию из Великобритании, Исландии, Ватикана, Португалии и Сан-Марино.

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