От Telegram-каналов до книг и интервью: как белорусские суды выносят приговоры об "экстремизме"

Список опубликован в открытом доступе. В каждой строке указан суд, который постановил считать материал экстремистским. География - вся Беларусь. А после того как Еврорадио изучило список, стало очевидно: в стране есть суды, которые специализируются на вопросах экстремизма.

Гомель - центр антиэкстремизма

Почти половина всех "экстремистских" решений, связанных с политикой, приходится на Гомель. Причём особенно активничает суд Железнодорожного района этого города. Суды других трёх гомельских районов почему-то такие дела не рассматривают.

Примечателен этот суд и тем, что он первый в 2020-м вынес политическое решение о признании материалов экстремизмом - 13 июля в список попало видео "Политические задержания в Беларуси – "No pasaran – СТОП, таракан!" – беларусы за перемены". Догадайтесь сами, о чём оно.

Железнодорожный суд Гомеля признал экстремистскими и несколько местных чатов - например, "Мозырь 97%", "Светлогорск для жизни. Чат" и "Речица для жизни. Чат". Есть и большие республиканские каналы - в том числе "Водители 97" и "Каратели Беларуси". Этот же суд признал экстремистским каналы "Мая краіна Беларусь", ByPOL и "Беларусь головного мозга".

И снова железнодорожники

Отличается в деле борьбы с "экстремизмом" ещё один суд Железнодорожного района - на этот раз Витебска. Здесь вынесли постановления по тг-чату "Партизаны" и нескольким региональным каналам и сообществам.

Скромные Могилёв и Гродно

В Могилёве принято всего два решения о признании продукции экстремистской. Оба касаются местных Telegram-каналов. "За границы" области суд (а здесь это суд Ленинского района областного центра) не выходил.

В Гродно и вовсе приняли лишь одно решение о включении в список экстремистских материалов: суд Ленинского района вынес такое постановление по каналу "Гродно 97".

Среди судов райцентров "экстремистские" дела рассматривали пока что только в Лиде и Барановичах. Так, лидский суд признал экстремистским местный тг-чат, а барановичский - то самое интервью Светланы Тихановской газете Intex-press.

"Международный экстремизм" в Бресте

Но кроме этого он выдал "чёрную метку" размещённому в Facebook видео из местной польской школы, на котором якобы прославляли военного преступника Ромуальда Райса (Бурого). Видео послужило поводом для высылки польского консула. Фактически с этого началось масштабное преследование активистов Союза поляков Беларуси.

Минск: всего пять "политических" решений, но каких!

Рядом с гомельскими судами даже минские не выглядят серьёзными противниками "экстремистских материалов". С прошлого лета они приняли всего пять "политических" решений.

Три из них приняты судом Партизанского района: он рассматривал дела по Telegram-каналам Степана Путило, Антона Мотолько и Эдуарда Пальчиса. Суд Центрального района принимал решение по ещё одному каналу Степана Путило. А суд Октябрьского района признал экстремистской книгу "Белорусский Донбасс".