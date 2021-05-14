Россия включила в список недружественных стран США и Чехию

Помимо названий стран, в списке указано количество физических лиц на территории России, с которыми дипломатические представительства и консульства недружественных стран могут заключать трудовые договоры.

Из документа исходит, что чешское дипломатическое представительство может нанимать до 19 таких физических лиц, а США - ни одного.

Распоряжение принято по поручению президента России Владимира Путина от 23 апреля.

Распоряжение ограничивает возможности дипломатических миссий и консульских служб этих стран нанимать физических лиц, находящихся на территории России.

После решения Путина ограничить наем иностранных граждан для дипмиссий недружественных стран, посольство США предупредило, что практически полностью прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических.