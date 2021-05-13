Пт, 14.05.2021
Если бы ограничения на передвижение были введены быстрее и шире, это бы существенно затормозило быстрое распространение инфекции, и это утверждение актуально и сегодня Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ
Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ

Зеленский заявил о борьбе с олигархами

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Двенадцати студентам и преподавателям белорусских вузов грозит до 3 лет тюремного срока. Власти обвинили их в координации протестов.
  • В администрацию президента России написали музыканты. Они говорят о давлении со стороны властей.
  • Зеленский заявляет о борьбе с богатейшими украинскими медиа-магнатами.
  • Снова ракетные залпы в Секторе Газа. Международное сообщество призывает Израиль и палестинские группировки прекратить обстрелы.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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