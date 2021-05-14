В Риге по подозрению в попытке изнасилования задержан мужчина

В конце марта у жилого дома в Латгальском предместье Риги мужчина похожим на нож предметом пригрозил женщине, которая направлялась домой, и силой затащил ее в подворотню.

В этот момент происходящее заметил житель дома, который заговорил с нападающим, после чего возможный насильник с места происшествия сбежал.

Принимая во внимание, что нападение произошло в темное время суток, установить возможного преступника не было возможным.

12 мая в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали возможного виновника - мужчину 1977 года рождения. По его месту жительства был проведен обыск, изъяты носители данных.

Возможный виновник свою вину признал, в качестве мотива он пояснил, что хотел осуществить действия сексуального характера.

Полиция начала процесс по факту попытки изнасилования. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с пробационным надзором до пяти лет.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции и был судим за преступления похожего характера.