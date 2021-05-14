В Риге по подозрению в попытке изнасилования задержан мужчина
Госполиция по подозрению в попытке изнасилования задержала ранее судимого за преступления сексуального характера мужчину, сообщает агентство LETA.
Госполиция по подозрению в попытке изнасилования задержала ранее судимого за преступления сексуального характера мужчину, сообщает агентство LETA.
В конце марта у жилого дома в Латгальском предместье Риги мужчина похожим на нож предметом пригрозил женщине, которая направлялась домой, и силой затащил ее в подворотню.
В этот момент происходящее заметил житель дома, который заговорил с нападающим, после чего возможный насильник с места происшествия сбежал.
Принимая во внимание, что нападение произошло в темное время суток, установить возможного преступника не было возможным.
12 мая в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали возможного виновника - мужчину 1977 года рождения. По его месту жительства был проведен обыск, изъяты носители данных.
Полиция начала процесс по факту попытки изнасилования. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с пробационным надзором до пяти лет.
Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции и был судим за преступления похожего характера.
В четверг суд применил к нему меру пресечения в виде ареста.