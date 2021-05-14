Фитнес-залы, ЧМ по хоккею и другие "плюшки" для вакцинированных: что предлагает Министерство образования

Министерство предлагает разрешить вакцинированным лицам очно посещать матчи чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня этого года.

В сфере спорта Минобразования предложит межструктурной координационной группе и Минздраву рассмотреть возможность разрешить вакцинированным людям индивидуально посещать помещения спортивных баз, фитнес-центры, бассейны, а также групповые занятия в помещении при условии, что вакцинированы и работники поставщика услуг.

Вакцинированным спортивным тренерам (педагогам) могут разрешить проводить в помещениях индивидуальные и групповые спортивные тренировки для учащихся программ по интересам и образовательных программ профессионального направления, а также разрешить посещать организованные признанными в установленном Законом о спорте порядке спортивными федерациями соревнования в виде участников сначала на улице, а потом постепенно и в помещениях.

Кроме того, министерство призывает координационную группу оценить возможность отменить для привитых участников международных соревнований обязательное требование регулярно тестироваться на Covid-19. Также министерство запланировало, что на международных спортивных соревнованиях, а после этого и на играх местного уровня зрители смогут присутствовать очно.

Во всеобщем образовании министерство призывает разрешить детям в группе 1-6-х классов не использовать маски для лица, если педагог и технические работники вакцинированы от Covid-19.

Маски не будут нужны, если помещение для учебы достаточно проветриваемое или есть вентиляция. В свою очередь, если постоянной вентиляции нет, то можно обойтись и проветриванием на переменах, которые достаточно продолжительны, и по возможности проветривать и во время учебного процесса.

Также Министерство образования и науки предлагает рассмотреть возможность проведения очного процесса учебы для 10-12-х классов, если привиты 90% учеников соответственных классов.

В профессиональном образовании и образовании для взрослых министерство предлагает разрешить очный процесс учебы для взрослых, в том числе и на старших курсах программ профессионального среднего образования и профессионально-технического образования, которые привиты от Covid-19, профессиональных образовательных программ и неформальных образовательных программ, в том числе разрешить посещать практические занятия без масок.

В свою очередь, привитые педагоги и работники учреждений профессионального образования могут осуществлять учебный процесс - занятия и практическое обучение - без маски для лица, а также работать без маски, проводить собрания и очно участвовать в семинарах. Упомянутые лица смогут ездить в другие страны (семинары, программы по обмену) и после возвращения не соблюдать карантин.

По планам Минобразования, в высшем образовании, если минимум 70% работников образовательного учреждения или научной структуры будут вакцинированы от Covid-19, все работники смогут работать очно, соблюдая при этом остающиеся в силе требования эпидемиологической безопасности. Если иммунитет к Covid-19 будет минимум у 90% работников, то не нужно будет использовать средства индивидуальной защиты.