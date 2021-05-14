Сб, 15.05.2021
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Фитнес-залы, ЧМ по хоккею и другие "плюшки" для вакцинированных: что предлагает Министерство образования

Фитнесс-зал ФОТО: Publicitātes foto

Министерство образования и науки предлагает смягчить некоторые ограничения в образовании, спорте и работе с молодежью, как только будут достигнуты конкретные результаты вакцинации, сообщает агентство LETA.

Министерство предлагает разрешить вакцинированным лицам очно посещать матчи чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня этого года.

В сфере спорта Минобразования предложит межструктурной координационной группе и Минздраву рассмотреть возможность разрешить вакцинированным людям индивидуально посещать помещения спортивных баз, фитнес-центры, бассейны, а также групповые занятия в помещении при условии, что вакцинированы и работники поставщика услуг.

Вакцинированным спортивным тренерам (педагогам) могут разрешить проводить в помещениях индивидуальные и групповые спортивные тренировки для учащихся программ по интересам и образовательных программ профессионального направления, а также разрешить посещать организованные признанными в установленном Законом о спорте порядке спортивными федерациями соревнования в виде участников сначала на улице, а потом постепенно и в помещениях.

Кроме того, министерство призывает координационную группу оценить возможность отменить для привитых участников международных соревнований обязательное требование регулярно тестироваться на Covid-19. Также министерство запланировало, что на международных спортивных соревнованиях, а после этого и на играх местного уровня зрители смогут присутствовать очно.

Во всеобщем образовании министерство призывает разрешить детям в группе 1-6-х классов не использовать маски для лица, если педагог и технические работники вакцинированы от Covid-19.

Маски не будут нужны, если помещение для учебы достаточно проветриваемое или есть вентиляция. В свою очередь, если постоянной вентиляции нет, то можно обойтись и проветриванием на переменах, которые достаточно продолжительны, и по возможности проветривать и во время учебного процесса.

Также Министерство образования и науки предлагает рассмотреть возможность проведения очного процесса учебы для 10-12-х классов, если привиты 90% учеников соответственных классов.

В профессиональном образовании и образовании для взрослых министерство предлагает разрешить очный процесс учебы для взрослых, в том числе и на старших курсах программ профессионального среднего образования и профессионально-технического образования, которые привиты от Covid-19, профессиональных образовательных программ и неформальных образовательных программ, в том числе разрешить посещать практические занятия без масок.

В свою очередь, привитые педагоги и работники учреждений профессионального образования могут осуществлять учебный процесс - занятия и практическое обучение - без маски для лица, а также работать без маски, проводить собрания и очно участвовать в семинарах. Упомянутые лица смогут ездить в другие страны (семинары, программы по обмену) и после возвращения не соблюдать карантин.

По планам Минобразования, в высшем образовании, если минимум 70% работников образовательного учреждения или научной структуры будут вакцинированы от Covid-19, все работники смогут работать очно, соблюдая при этом остающиеся в силе требования эпидемиологической безопасности. Если иммунитет к Covid-19 будет минимум у 90% работников, то не нужно будет использовать средства индивидуальной защиты.

Чтобы учебный процесс мог проходить очно без ограничений числа учащихся и курсов обучения в вузах и колледжах, персонал которых работает очно, полностью должны быть вакцинированы минимум 70% обучающихся очно, при этом нужно будет соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Если полностью привиты будут минимум 90% персонала и учащихся, то не нужно будет использовать средства индивидуальной защиты против Covid-19.

Министерство образования просит включить в регулирование облегчение для академического персонала для посещения научных конференций и поездок в другие страны с целью выполнения проектов по сотрудничеству, в том числе на долгий срок, и не применять к ним домашний карантин после возвращения в Латвию, если лицо перед выездом прошло полный курс вакцинации и был соблюден срок образования иммунитета после получения последней дозы вакцины.

Кроме того, министерство просит разрешить въезд иностранных ученых, академического персонала и учащихся, не соблюдая карантинные мероприятия в Латвии, если они могут предоставить сертификат об иммунизации от Covid-19, выданный как ЕС/ЕЭЗ, так и другими странами или группами стран, если он признан в Латвии.

Также Министерство образования просит экспертов координационной группы предусмотреть условия, что учащиеся могут выезжать из Латвии в рамках программы обмена только в случае, если они получили полноценный иммунитет от заболевания Covid-19 и ожидаемый период действия иммунитета покрывает всю или большую часть предполагаемого пребывания за рубежом.

Минобразования указывает, что учащиеся могут использовать услуги служебной гостиницы только в случае, если они прошли полный курс вакцинации и получили иммунитет к Covid-19, однако критерий вакцинации можно заменить лабораторно подтвержденным полноценным иммунитетом после заболевания.

В работе с молодежью министерство предлагает разрешить работу очно, в том числе в помещениях, если все участники группы привиты от Covid-19. Если молодой работник и 70% участников вакцинированы от Covid-19, министерство призывает разрешить работу групп с молодежью очно в группе до 30 человек на улице, соблюдая все существующие требования эпидемиологической безопасности.

Кроме того, министерство планирует, что молодежь и взрослые, привитые от Covid-19, смогут принимать участие в программах Erasmus+ и "Корпус европейской солидарности", не соблюдая самоизоляцию после возвращения из-за границы, а также не использовать маски для лица и не соблюдать дистанцию.

В свою очередь, если персонал лагерей будет привит от Covid-19, то дети в возрасте до 12 лет смогут не носить маски для лица в хорошо вентилируемых помещениях для занятий.

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