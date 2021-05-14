Пасха мертвых ⟩ Древняя традиция, которую до сих пор соблюдают в Беларуси

У филологов нет единого мнения относительно происхождения названия - этимологию выводили от "радоваться" или "род" и связывали с языческой традицией поминальной тризны. При этом слово "радость" скорее ассоциировала праздник с событиями христианского словаря, так как христиане верят в воскресение из мертвых. В последнее время появилась теория, что слово может восходить к литовскому raudá ("плач с рыданием") и raudìnė ("молитва с плачем и причитаниями").

Несмотря на гонения религиозных культов в СССР, Радоница не попала под прямой запрет. Даже в советское время традиции поминания усопших можно было следовать вполне открыто. По крайней мере, так было в 1920-х и в 1960-1980-х годах. Ренессанс Радоница пережила в 1980-90-е годы, а государственным выходным днем в Беларуси Радоница стала после свержения советской власти, в 1991-м. В России, Польше и Украине этот день рабочий.

Ритуалы, связанные с Радоницей, описывает этнокультуролог Оксана Котович. Утром поминального дня семья брала ритуальную еду, одевалась в праздничную светлую одежду и шла в церковь. Оттуда - на кладбище. Могилы родных нужно было убрать и повязать на кресты и памятники специальные атрибуты: белый фартук - на могиле женщины, белый рушник - на могиле мужчины, могилу девушки украшали веночком, детскую могилу - неживыми цветами - засушенными бессмертниками или цветами, сделанными из бумаги, при этом их обязательно должно было быть нечетное количество. Возле каждого креста или памятника ставили блюдце и рюмку, накрытую кусочком хлеба, на блюдце выкладывали красное пасхальное яйцо, кусочек домашней колбасы (или еще что-то мясное), домашнее печенье, конфету. Только после того, как были сделаны пожертвования мертвым, живые могли приступить к поминальной трапезе. Люди отправлялись к месту захоронения родственника, который умер последним или одним из последних, и накрывали поминальный стол прямо на его могиле.

Вернувшись с кладбища, приступали к полевым работам. Считалось, что, если на Радоницу вывезти хотя бы воз навоза в поле или огород, год будет урожайным. А вот если начать работать на земле до Радоницы, можно навлечь на себя не только неурожайный год, но даже смерть кого-то из близких. Кроме того, в этот день можно праздновать день рождения, крестить детей, но нельзя венчаться.

По-видимому, из традиции украшать могилы бессмертниками родился современный обычай приносить на могилы искусственные цветы. Как отмечают журналисты, в последнее время вместо почитания умерших Радоница превращается в соревнование - на чьей могиле больше пластиковых цветов. Праздник ежегодно вызывает ажиотажный спрос на искусственные букеты.

"Главную опасность искусственные цветы представляют уже после того, как выполнили свою основную функцию - украшение могил. В лучшем случае после использования их отправляют на полигон, а в худшем - сжигают. Дело в том, что искусственные букеты - это многокомпонентный материал (состоят из металла, синтетической ткани и пластика), и из-за этого практически не поддаются переработке", - рассказывает Сергей Юшкевич, руководитель направления "Церковь и охрана окружающей среды" Центра экологических решений.