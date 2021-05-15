Ледовый каток для чемпионата мира по хоккею наконец сдан в эксплуатацию

Как стало известно LETA в пятницу в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), инспекторы в ходе сегодняшней проверки ледового тренировочного зала стадиона Daugavas обнаружили, что недостатки в области пожарной безопасности устранены, и будет подготовлено положительное заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

По прогнозам VUGD, физическое заключение будет подготовлено в пятницу.

Уже сообщалось, что в среду, 12 мая, инспекторы VUGD посетили объект и пришли к выводу, что большая часть недостатков пожарной безопасности, ранее выявленных службой, устранена, но не все.

На предстоящем чемпионате мира в Риге тренировка национальной сборной запланирована на недавно построенном ледовом катке стадиона Daugavas, но он еще не сдан в эксплуатацию. Первоначально сроком сдачи зала было 17 марта.

В минувшие выходные VUGD подготовило отрицательное заключение о соответствии зала требованиям пожарной безопасности.

Между тем, в зале спортивного центра Volvo постепенно начали работу, чтобы при необходимости принять тренировки национальных сборных во время чемпионата мира по хоккею.