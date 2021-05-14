ВИДЕО ⟩ "Будто звезды движутся вперед". Жительница Резекне сообщила об НЛО

"Вышла на улицу около 23:00, на звездном небе заметила что-то странное. Один за другим, выглядело, будто самолеты летят. На видеоматериале выглядит, как будто эти точки мерцали, но в жизни такого не было. Будто звезды движутся вперед. Вернувшись домой, стала смотреть в интернете, что это может быть такое. Просмотрела несколько страниц, ни о чем таком не говорилось", - рассказала жительница Резекне в программе Bez Tabu.

Астроном Илгонис Вилкс рассказал программе, что это были спутники Starlink. Изначально спутники летают близко к земле, но со временем поднимаются все выше и выше. "В настоящее время в космос запущено более 1000 спутников Starlink, они увидели те, которые полетели 29 апреля. Они все еще относительно близко к земле, относительно ярче, чем другие. Планируется, что в космос будут запущены более 10 000. Их функция - обеспечить доступ в Интернет по всему миру".