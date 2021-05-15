В Литве - 1141 новый случай коронавируса, в Эстонии - 281

Литва

За минувшие сутки было проведено 12 838 молекулярных тестов (ПЦР) и 6877 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 570,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 264 724 случая Covid-19.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5047 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 281 тест (5,5%), скончались трое заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 317,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 6,9%.

За сутки скончались три пациента. Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 1220 заразившихся коронавирусом.