Майкл Джордан раскрыл, что написал ему Коби Брайант в последнем перед смертью сообщении

В субботу Джордан со своей речью примет Брайанта в Зал баскетбольной славы, но перед этим он раскрыл ESPN, какой была последняя переписка двух великих спортсменов.

Она произошла за 49 дней до смерти Брайанта, 8 декабря 2019 года. В этом текстовом сообщении Брайант похвалил текилу Джордана Cincoro, которой он наслаждался за обедом.

"Эта текила великолепна!" написал Коби Джордану.

Затем Джордан спросил Коби, как у него дела с тренировкой своей дочери по баскетболу. Брайант ответил, что ему нужен совет, потому что команда соперника уничтожается.

"Тренер, я сейчас на скамейке, но мы просто разрушаем команду. 45:8", - написал Брайант.

Джордан сказал, что это показывает, насколько сильно Брайант был одержим баскетболом и его нюансами.

Выдающийся баскетболист Брайант погиб 26 января 2020 года в возрасте 41 года в результате крушения вертолета. В катастрофе также погибли 13-летняя дочь Брайанта Джанна и еще семь человек.

Брайант дал себе прозвище Black Mamba ("Черная мамба"). Источником его вдохновения стал фильм "Убить Билла", в котором черная змея использовалась, чтобы убить человека.

Менталитет "Черной мамбы" фольклоризировался в спортивном обществе как признак характера победителя и стойкого бойца, который может быть разрушительным для любого соперника на его пути.