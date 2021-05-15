Политолог: правящие партии смирились, что Нац. объединение получит дополнительный портфель

О чем речь?

Говоря о реальной перспективе текущих политических событий, Розенвалдс в качестве одного из вариантов предположил, что нынешнее правительство может быть сохранено с новым разделением министерских должностей, которое уже началось. Однако остается неясным, останется ли в коалиции партия KPV LV. Политолог отметил, что речь не идет о пятерке депутата Сейма Атиса Закатистова, которая легко может превратиться и в четверку.

"Речь идет о пяти депутатах, которых называют фракцией партии KPV LV. Можно обсуждать ее членство в правящей коалиции", - отметил Розенвалдс.

Профессор напомнил о голосовании о доверии премьер-министру Кришьянису Кариньшу 15 апреля, в котором не участвовали четверо действующих членов партии KPV LV, что по сути фактически означало вотум недоверия премьеру. Следует также учитывать заявление министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) о том, что правительство исчерпало себя и фракция KPV LV может расшириться.

Чем чревато?

По мнению Розенвалдса, существует вполне реальная вероятность того, что

KPV LV не будет в правительстве, а это означает, что министерские портфели могут быть перераспределены.

По его словам, Новая консервативная партия (НКП) не упустит возможности получить еще один министерский пост и, вероятно, это будет пост министра внутренних дел.

"В данный момент все это догадки и открытые вопросы о том, как будет развиваться ситуация в понедельник. На данный момент аргументы KPV LV, мягко говоря, довольно слабые - когда-то депутатов от этой партии было 16, а теперь только пять, и претендовать на те же три министерских поста не очень реально", - сказал политолог.