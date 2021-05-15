Сб, 15.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Видео ⟩ Сотрудники эстонской больницы станцевали в поддержку работников передовой

Танец Jeruusalemma в Вильяндиской больнице. ФОТО: Kaader videost

Танцевальный челлендж "Иерусалим", который быстро набирает популярность во всем мире, добрался и до Эстонии. Первыми в нем приняли участие сотрудники Вильяндиской больницы, пишет Rus.Postimees.

Песня под названием Jerusalema со словами "спаси меня", "не оставляй меня" стала мировым хитом и гимном пандемии коронавируса, объединяющим людей в трудные времена. В знак поддержки работникам передовой и пострадавшим уже станцевали тысячи людей, в том числе медработники и сотрудники авиакомпаний по всему миру.

Руководитель по коммуникациям Вильяндиской больницы Эне Вейксаар подтвердила Sakala, что Вильяндиская больница первой в Эстонии приняла участие в этом танцевальном флешмобе. 

"Коллега Татьяна Юрген за пару минут обучила танцу", - добавила Вейксаар.

Видео: Сотрудники эстонской больницы станцевали в поддержку работников передовой

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