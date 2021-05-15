Песня под названием Jerusalema со словами "спаси меня", "не оставляй меня" стала мировым хитом и гимном пандемии коронавируса, объединяющим людей в трудные времена. В знак поддержки работникам передовой и пострадавшим уже станцевали тысячи людей, в том числе медработники и сотрудники авиакомпаний по всему миру.
Руководитель по коммуникациям Вильяндиской больницы Эне Вейксаар подтвердила Sakala, что Вильяндиская больница первой в Эстонии приняла участие в этом танцевальном флешмобе.
"Коллега Татьяна Юрген за пару минут обучила танцу", - добавила Вейксаар.
Видео: Сотрудники эстонской больницы станцевали в поддержку работников передовой