Видео ⟩ Сотрудники эстонской больницы станцевали в поддержку работников передовой

Песня под названием Jerusalema со словами "спаси меня", "не оставляй меня" стала мировым хитом и гимном пандемии коронавируса, объединяющим людей в трудные времена. В знак поддержки работникам передовой и пострадавшим уже станцевали тысячи людей, в том числе медработники и сотрудники авиакомпаний по всему миру.