Латвия уступила Швейцарии в последнем матче перед чемпионатом мира

Матч состоялся в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хоккеистов из Швейцарии.

Гости вышли вперёд уже на первой минуте матча - Грегори Хофман нанёс бросок с острого угла, а Дарио Симион подставил клюшку и подправил шайбу в ворота. Кстати, накануне в первом проверочном матче между Латвией и Швейцарией Симион отличился дважды.

До конца периода у швейцарцев было ещё несколько неплохих моментов для взятия ворот, но латвийский голкипер Матисс Кивлениекс выручал команду. В конце первой 20-минутки латвийские хоккеисты не смогли реализовать два численных большинства подряд.

Второй период латвийские хоккеисты начали гораздо уверенее и в первые же минуты создали опасные моменты у ворот соперника. Сравнять счёт подопечным Боба Хартли удалось за две минуты до перерыва - автором гола стал Мартиньш Дзиеркалс, который оказался первым на отскоке после броска Оскара Цибульскиса.

Заключительные 20 минут прошли в равной борьбе, а в последние 5 минут эмоции были на таком пределе, что дошло до нескольких стычек. Именно в последние пять минут швейцарцам и удалось забросить победную шайбу - автором гола стал Грегори Хофман.

Напомним, накануне сборные Латвии и Швейцарии провели первый проверочный матч, в котором победу также одержали гости - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На чемпионате мира Латвия будет выступать в группе "В" вместе с Канадой, Казахстаном, США, Италией, Норвегией, Финляндией и Германией.