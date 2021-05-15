Вс, 16.05.2021
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В субботу в холле на Кипсале вакцину от Covid-19 получило рекордное количество людей

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В субботу, 14 мая, 9 967 жителей получили вакцину против Covid-19 в крупных центрах вакцинации в Латвии, но рекорд был установлен в холле на Кипсале - за один день было вакцинировано наибольшее количество людей - 3950 жителей, сообщила LETA Иева Стуре представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD).

По ее словам, 146 человек были вакцинированы против Covid-19 в крупном центре вакцинации в Марупе в субботу, 143 - в Кекаве, 636 - в Пиньки, 417 - в Юрмале и 289 - в Тукумсе.

В Елгаве 570 жителей получили прививки от Covid-19 в центре массовой вакцинации, в Цесисе - 352, а в Кулдиге - 300.

В свою очередь, большинство людей были вакцинированы в субботу в Риге, где наиболее активная вакцинация прошла в выставочном зале "Кипсала" - прививку получили 3950 человек.

Как отметила Стуре, это рекордное количество вакцинированных в одном центре за один день. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) написал в Twitter, что в субботу в холле на Кипсале работали 19 бригад. По его словам, планировалось вакцинировать до 4200 человек.

В субботу 1940 человек получили прививки против Covid-19 в центре ATTA, 659 человек в Рижском Доме Конгрессов и 565 человек на Центральном вокзале Риги, сообщила Стуре.

В субботу семейные также могли делать вакцинацию против Covid-19. Более точные и подробные статистические данные об общем количестве людей, вакцинированных в субботу, будут собраны NVD в ближайшее время.

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