Вс, 16.05.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

Видео ⟩ Агата Муцениеце: "Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина"

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео с YouTube

Новыми гостями шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" солист группы "Хлеб" Денис Кукояка и его супруга Лена. 

Они рассказали в чем секрет их крепких отношений. Солист группы "Хлеб" отметил, что ценит избранницу за бесконечную веру в его силы: "Она всегда помогала мне преследовать мою мечту. Не помню, чтобы она говорила: "У тебя не получится".

Лена неожиданно разоткровенничалась, что не стесняется пробовать и узнавать что-то новое, что может разнообразить их с Денисом интимную жизнь. Артист подчеркнул, что это и правда работает: "Как будто новая девушка у нас в квартире появилась. Серьезно говорю!".

Агату Муцениеце искренне восхитили отношения в звездной паре и верность Дениса: "Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина и он ее очень сильно любит. Вот в этом весь настоящий мужчина…".

Видео: "Честный развод" Денис и Лена Кукояки

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