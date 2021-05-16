Видео ⟩ Агата Муцениеце: "Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина"
Новыми гостями шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" солист группы "Хлеб" Денис Кукояка и его супруга Лена.
Новыми гостями шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" солист группы "Хлеб" Денис Кукояка и его супруга Лена.
Они рассказали в чем секрет их крепких отношений. Солист группы "Хлеб" отметил, что ценит избранницу за бесконечную веру в его силы: "Она всегда помогала мне преследовать мою мечту. Не помню, чтобы она говорила: "У тебя не получится".
Лена неожиданно разоткровенничалась, что не стесняется пробовать и узнавать что-то новое, что может разнообразить их с Денисом интимную жизнь. Артист подчеркнул, что это и правда работает: "Как будто новая девушка у нас в квартире появилась. Серьезно говорю!".
Агату Муцениеце искренне восхитили отношения в звездной паре и верность Дениса: "Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина и он ее очень сильно любит. Вот в этом весь настоящий мужчина…".
Видео: "Честный развод" Денис и Лена Кукояки