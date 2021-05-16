Первую прививку от коронавируса получил уже каждый пятый житель Латвии

До субботы включительно первую дозу вакцины от Covid-19 получил 379 681 человек, а процесс вакцинации завершили 114 464 человека.

В Литве и Эстонии завершивших процесс вакцинации значительно больше - 441 312 и 178 659 человек соответственно, свидетельствуют данные министерств здравоохранения обеих соседних стран.

Всего до субботы в Латвии было сделано 494 145 инъекций вакцины от Covid-19.

По данным NVD, за шесть дней этой недели прививки получил 87 431 человек, что

больше, чем за любую другую полную неделю ранее.

Например, на прошлой неделе с понедельника по воскресенье были вакцинированы 81 437 человек, на позапрошлой - 60 612.

По словам Иевы Стуре, представителя отдела проекта вакцинации NVD, в субботу в крупных центрах вакцинации Латвии прививки получили 9967 человек, в том числе в холле на Кипсале - 3950.

Желающие могут записаться на прививку Johnson & Johnson

Есть возможность записаться на вакцинацию от Covid-19 вакциной производителя Johnson & Johnson (J&J), которого требуется одна доза, сообщает в Twitter отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD).

Записаться на прививку можно в пункт вакцинации на Рижском центральном рынке 21 и 22 мая.