Вс, 16.05.2021
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За сутки выявлен 381 новый случай Covid-19, доля положительных тестов - 6.8%
Дополнено в 12:40

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 381 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 9 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:​

  • два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2266 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 5590 тестов на Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 431,3 и со вчерашнего дня не изменился. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 127 978 человек.

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