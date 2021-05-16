За сутки выявлен 381 новый случай Covid-19, доля положительных тестов - 6.8%Дополнено в 12:40
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 381 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 381 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 9 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2266 больных Covid-19.
За последние сутки проведено 5590 тестов на Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 431,3 и со вчерашнего дня не изменился. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 127 978 человек.