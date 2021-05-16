В Литве за сутки - 740 новых случаев коронавируса, скончались 14 человек, в Эстонии - 131 новый случай

Литва

В стране было проверено 8 926 молекулярных (ПЦР) и 2 966 тестов на антигены.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 565,2 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

Среднесуточное количество новых случаев в Литве за последние 7 дней - 1097. В настоящее время болеют 16 303 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии взято 3400 анализов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 131 тест (3,8%), скончались двое заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 314,4 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 6,8%.

За сутки установлены 19 новых случаев заболевания Covid-19, в госпитализации нуждаются 220 пациентов. Средний возраст госпитализированных 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 155, то есть 70%.

Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 1222 заразившихся коронавирусом.