Вс, 16.05.2021
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При чем тут крыса? Серена Уильямс рассказала трогательную историю о знакомстве с мужем

В Риме сейчас проходит крупный теннисный турнир с сильнейшими теннисистами мира. Приехала туда и 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс. Супруг Серены, бизнесмен из США Алексис Оганян, прилетев в Рим, выложил фото из окна отеля, подписав, что именно здесь шесть лет назад познакомился со своей женой".

Год назад, расчувствовавшись, сама Серена написала в Instagram, что их "путешествие с Алексисом" началось 6 лет назад в Риме. Теннисистка поделилась, что Оганян подсел к ней в ресторане, а теннисистка решила прогнать его, напугав крысой, однако он не ушёл. "Мне показалось, что это судьба", - написала Серена.

В интервью Vanity Fair пара подробнее рассказала о своей истории любви. 

Знакомство

В мае 2015 года Уильямс готовилась сыграть свой матч с теннисисткой из России Анастасией Павлюченковой. За завтраком в отеле Алексис с сильного похмелья сел за столик рядом с Сереной и ее помощницей. Тогда кто-то крикнул незнакомцу: "Эй, около твоего столика бегает крыса!", на что тот ответил: "Я из Бруклина, я постоянно вижу крыс". Тогда Серена и позвала молодого человека присоединиться к ним.

Алексис не интересовался теннисом, однако понял, кто перед ним. Серену же мало интересовал интернет-бизнес. Тем не менее, теннисистка позвала Оганяна на свой вечерний матч. Играть Серене мешала травма, но, тем не менее, она смогла выиграть. Алексис же разместил в Instagram фото с того матча.

А уже после Серена написала молодому человеку, что хочет показать ему настоящую игру и позвала в Париж.

Алексис рассудил так:

"Даже если она меня отошьет, у меня там все равно есть друзья. Зато потом я смогу всем рассказывать, как меня провела сама Серена Уильямс!".

Однако, этого не случилось. Пара встретилась перед началом соревнований, на которых теннисистка в итоге в третий раз выиграла "Ролан Гаррос". Серена и Алексис отправились к Эйфелевой башне, а потом долго бродили по городу.

Предложение руки и сердца

Спустя полтора года Оганян понял, что готов сделать предложение. Он собирался сделать это в Риме. Уильямс тогда должна была сыграть матч в Индии, а затем сделать остановку в Италии. Однако, матч неожиданно отменили, и у Уильямс не было причины ехать в Рим, ведь она уже начала подготовку к первому турниру "Большого шлема" в Австралии.

В итоге помощница теннисистки тайно собрала ее чемодан, и Серену почти насильно запихнули в самолет.

Она была в ярости, но вскоре поняла, что же именно происходит.

"Это должно скоро случиться. Тебе 35, Серена. Ты готова. Это то, чего ты хочешь",

- говорила она себе.

Алексис привел Серену к тому самому столику, где они впервые познакомились, встал на колено и протянул кольцо. На столе же лежала пластиковая крыса.

Беременность и роды

Месяц спустя Серена обнаружила, что беременна. Она вручила жениху бумажный пакет, в котором были 6 положительных тестов на беременность. Они оба были шокированы, ведь Открытый чемпионат Австралии был практически на носу. Врач предположил, что срок Уильямс - 3-4 недели, и что никакого риска для ребенка нет. Серена выиграла тот турнир.

В начале осени 2017 года, когда все болельщики наблюдали за ходом US Open (его Серена за свою карьеру выиграла шесть раз) Уильямс родила дочь. Девочку назвали Олимпией, и это не случайно, ведь Серена 4 раза становилась олимпийской чемпионкой. Роды не были простыми, а сама Уильямс чуть не скончалась из-за легочной эмболии. Однако, все обошлось, а Оганян все время был рядом с любимой.

Свадьба

Два месяца спустя молодые родители сыграли свадьбу. Гостями на церемонии стали Бейонсе, Ким Кардашьян, актриса Ева Лонгория, теннисистка Каролина Возняцки и другие знаменитости. Поговаривают, что свадьба обошлась больше, чем в миллион долларов. Очевидцы рассказывают, что торжество состоялось по мотивам мультфильма "Красавица и чудовище". Двухмесячная Олимпия также присутствовала на свадьбе на руках у своей бабушки Орасене.

Сейчас Олимпии уже 3 года. Она уже научилась писать свое имя, обожает печь блины вместе с папой (в том числе в виде собственной мамы), и даже уже взяла в руку теннисную ракетку. А еще она - главная болельщица своей мамы.

Дальнейшие планы Серены

Цель у Серены та же, что и раньше - она гонится за 24-м "Шлемом" в своей карьере, который сравняет ее с легендарной Маргарет Корт. Следующий турнир "Большого шлема" пройдет на кортах Парижа с 30 мая по 12 июня этого года.

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