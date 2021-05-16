При чем тут крыса? Серена Уильямс рассказала трогательную историю о знакомстве с мужем

Год назад, расчувствовавшись, сама Серена написала в Instagram, что их "путешествие с Алексисом" началось 6 лет назад в Риме. Теннисистка поделилась, что Оганян подсел к ней в ресторане, а теннисистка решила прогнать его, напугав крысой, однако он не ушёл. "Мне показалось, что это судьба", - написала Серена.

В интервью Vanity Fair пара подробнее рассказала о своей истории любви.

Знакомство

В мае 2015 года Уильямс готовилась сыграть свой матч с теннисисткой из России Анастасией Павлюченковой. За завтраком в отеле Алексис с сильного похмелья сел за столик рядом с Сереной и ее помощницей. Тогда кто-то крикнул незнакомцу: "Эй, около твоего столика бегает крыса!", на что тот ответил: "Я из Бруклина, я постоянно вижу крыс". Тогда Серена и позвала молодого человека присоединиться к ним.

Алексис не интересовался теннисом, однако понял, кто перед ним. Серену же мало интересовал интернет-бизнес. Тем не менее, теннисистка позвала Оганяна на свой вечерний матч. Играть Серене мешала травма, но, тем не менее, она смогла выиграть. Алексис же разместил в Instagram фото с того матча.

А уже после Серена написала молодому человеку, что хочет показать ему настоящую игру и позвала в Париж.

Алексис рассудил так:

"Даже если она меня отошьет, у меня там все равно есть друзья. Зато потом я смогу всем рассказывать, как меня провела сама Серена Уильямс!". 1

Однако, этого не случилось. Пара встретилась перед началом соревнований, на которых теннисистка в итоге в третий раз выиграла "Ролан Гаррос". Серена и Алексис отправились к Эйфелевой башне, а потом долго бродили по городу.

Предложение руки и сердца

Спустя полтора года Оганян понял, что готов сделать предложение. Он собирался сделать это в Риме. Уильямс тогда должна была сыграть матч в Индии, а затем сделать остановку в Италии. Однако, матч неожиданно отменили, и у Уильямс не было причины ехать в Рим, ведь она уже начала подготовку к первому турниру "Большого шлема" в Австралии.

В итоге помощница теннисистки тайно собрала ее чемодан, и Серену почти насильно запихнули в самолет.

Она была в ярости, но вскоре поняла, что же именно происходит.

"Это должно скоро случиться. Тебе 35, Серена. Ты готова. Это то, чего ты хочешь", 1

- говорила она себе.