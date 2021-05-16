Что делать со старыми автомобилями? Министерства "футболят" ответственность за климатические цели

Однако не совсем ясно, как эти цели будут достигнуты, и это может обернуться серьезными и скорыми ограничениями для старых автомобилей.

К такому выводу пришла Латвийская автомобильная ассоциация, которая представляет торговцев автомобилями. До сих пор шаги по сокращению выбросов не были ясны, но теперь в директивах Министерства транспорта для транспортного сектора появились и цифры - к 2023 году выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 18% по сравнению с 2018 годом, а к 2027 году - на 23%. Однако у самого министерства нет необходимых расчетов, поэтому расчеты ассоциации первыми приводят к выводу, что без кардинальных изменений в дорожно-транспортной политике, да и с ними, цели не будут достигнуты.

Андрис Кулбергс, президент ассоциации, отмечает, что лозунги об электрификации железных дорог и "озеленении" общественного транспорта для достижения "климатических целей" являются популистскими и не могут подвергаться критике, потому что, например, железные дороги составляют только 4%, а в секторе транспорта 86% - это автомобили. Между тем автопарк Латвии, насчитывающий в среднем 15-летние машины, является одним из старейших в Европе.

Кроме того, другие страны, переходящие на более экологичные виды транспорта, переполняют Латвию своими использованными дизелями. На их долю уже приходится 67% местного автопарка, а в новой партии импортных машин их около 85%. Таким образом, если ничего не делать, то выбросы не только не удастся сократить, но они увеличатся, считает ассоциация. Без каких-либо изменений к 2027 году выбросы от автомобильного транспорта могут даже увеличиться более чем на 8,4%, а не уменьшиться.

Не достигнув целей Латвии, возможно, придется ответить в Европейском суде, а штрафы могут составить десятки миллионов евро, не отменяя обязанности достигнуть цели. Следовательно, есть повод для беспокойства относительно того, достижимы ли эти цели.

Однако Министерство транспорта не рисует такой мрачной картины, как представители бизнеса. Заместитель госсекретаря министерства Дин Мериранд говорит, что расчеты ассоциации сделаны с точки зрения конкретной организации, где основной заботой является частный транспорт.

При этом решимость также зависит от политической инициативы. Министр сообщения Талис Линкайтс (JKP) в интервью на эту тему выразил несогласие, переложив ответственность на другие министерства. Министра сообщения смущает эта тема, потому что для достижения целей без развития общественного транспорта следует вносить предложения, например, о повышении налогов на более вредные для окружающей среды автомобили, и эти попытки ранее уже вызывали протесты. Поэтому Министерство транспорта хочет оставить налоговые решения на усмотрение Министерства финансов, так что пока Минтранс ждет.