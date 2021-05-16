Вс, 16.05.2021
По ночам особенно страшно, дети боятся. В любой момент твой дом может стать твоей могилой. Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа
Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа

Что делать со старыми автомобилями? Министерства "футболят" ответственность за климатические цели

ФОТО: LETA

Латвия поставила амбициозные цели по смягчению последствий изменения климата, которые должны быть достигнуты к 2030 году, и эти цели сопровождаются обязательствами по их достижению. Одним из секторов, в которых следует значительно сократить вредные выбросы CO2 и других веществ, является автомобильный транспорт, на который приходится треть выбросов, сообщила передача De Facto на LTV.

Однако не совсем ясно, как эти цели будут достигнуты, и это может обернуться серьезными и скорыми ограничениями для старых автомобилей.

К такому выводу пришла Латвийская автомобильная ассоциация, которая представляет торговцев автомобилями. До сих пор шаги по сокращению выбросов не были ясны, но теперь в директивах Министерства транспорта для транспортного сектора появились и цифры - к 2023 году выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 18% по сравнению с 2018 годом, а к 2027 году - на 23%. Однако у самого министерства нет необходимых расчетов, поэтому расчеты ассоциации первыми приводят к выводу, что без кардинальных изменений в дорожно-транспортной политике, да и с ними, цели не будут достигнуты.

Андрис Кулбергс, президент ассоциации, отмечает, что лозунги об электрификации железных дорог и "озеленении" общественного транспорта для достижения "климатических целей" являются популистскими и не могут подвергаться критике, потому что, например, железные дороги составляют только 4%, а в секторе транспорта 86% - это автомобили. Между тем автопарк Латвии, насчитывающий в среднем 15-летние машины, является одним из старейших в Европе.

Кроме того, другие страны, переходящие на более экологичные виды транспорта, переполняют Латвию своими использованными дизелями. На их долю уже приходится 67% местного автопарка, а в новой партии импортных машин их около 85%. Таким образом, если ничего не делать, то выбросы не только не удастся сократить, но они увеличатся, считает ассоциация. Без каких-либо изменений к 2027 году выбросы от автомобильного транспорта могут даже увеличиться более чем на 8,4%, а не уменьшиться.

Не достигнув целей Латвии, возможно, придется ответить в Европейском суде, а штрафы могут составить десятки миллионов евро, не отменяя обязанности достигнуть цели. Следовательно, есть повод для беспокойства относительно того, достижимы ли эти цели.

Однако Министерство транспорта не рисует такой мрачной картины, как представители бизнеса. Заместитель госсекретаря министерства Дин Мериранд говорит, что расчеты ассоциации сделаны с точки зрения конкретной организации, где основной заботой является частный транспорт.

При этом решимость также зависит от политической инициативы. Министр сообщения Талис Линкайтс (JKP) в интервью на эту тему выразил несогласие, переложив ответственность на другие министерства. Министра сообщения смущает эта тема, потому что для достижения целей без развития общественного транспорта следует вносить предложения, например, о повышении налогов на более вредные для окружающей среды автомобили, и эти попытки ранее уже вызывали протесты. Поэтому Министерство транспорта хочет оставить налоговые решения на усмотрение Министерства финансов, так что пока Минтранс ждет.

"Предложения по более экологичному транспорту политически продвигаются Министерством транспорта, которое отвечает за транспорт, в сотрудничестве с Министерством защиты среды и регионального развития (VARAM), ответственным за достижение климатических целей. Как только мы получим предложения от Министерства транспорта, Министерство финансов предоставит подробное заключение", - сказал министр финансов Янис Рейрс (JV).

Точно так же министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (A/P) указывает, что основная ответственность в этом секторе лежит на Министерстве транспорта. В то же время он признает, что на национальном уровне нет четкого распределения того, какое сокращение выбросов должно быть достигнуто, но ясно, что транспортный сектор играет важную роль, потому что в Латвии он имеет большую долю с точки зрения сокращения выбросов, чем в среднем по Европе.

Ситуация осложняется еще и причинами, по которым в Латвии так много старых автомобилей. Продавцы подержанных автомобилей отмечают, что нельзя игнорировать экономическое положение населения. Угис Витолс, продавец подержанных автомобилей и директор компании Provento, отмечает, что люди ездят на старых автомобилях не просто так: "Если люди водят старые автомобили, то есть что-то очень разумное, что заставляет их покупать такие машины. Каждый хочет водить новый автомобиль, но не каждый может себе это позволить, объективно, вот он наш кошелек".

Латвийская автомобильная ассоциация рекомендует ввести меры поддержки, и представитель торговцев подержанными машинами также согласен с ней. Например, введя за списание старого автомобиля 2500 евро ваучером на покупку более экологически чистого автомобиля. Также могут быть введены различные налоговые льготы, такие как освобождение от НДС для новых автомобилей, электрических и гибридных автомобилей, но в настоящее время в правительстве не обсуждаются эти или другие варианты.

НАВЕРХ
Back