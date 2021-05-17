Пн, 17.05.2021
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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

"Наслаждаемся майской погодой и разбираем по косточкам предстоящую неделю", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте, обозначив основные темы и дав рекомендации на ближайшие семь дней.

  • Не расслабляйтесь.
  • В выигрыше будут предприимчивые, собранные, немножко агрессивные.
  • Тема репутации и статуса будет стоять крайне остро для каждого.
  • "Понты" будут светиться не только ночью и не только в Москве.
  • Есть возможность спокойнее обычного договариваться по сложным и эмоциональным вопросам - без заламывания рук и семейных скандалов, легко и по-дружески.
  • Детектор лжи - лучшее приобретение этой недели. Или опирайтесь на личный опыт.

Это кратко. А подробности и детали про каждый день предстоящей недели (и обо всех знаках Зодиака) - на видео ниже:

На этой неделе звезды и планеты позволят нам самим решать, какие наши стороны - светлые или темные - будут активными, а каким лучше "поспать". Вселенная будет наблюдать за нами и делать выводы относительно того, насколько мы добры, позитивны и достойны благоприятных изменений. Это спокойный, но крайне важный этап, когда важно проявить мудрость.

Овен

Пришло время наполниться мудростью. Овнам стоит побольше общаться с людьми старшего поколения, чтобы узнать что-нибудь полезное. Чем чаще эти люди смогут вести конструктивный диалог, тем будет лучше для них. Не придется много спорить или что-то доказывать. Пришло время решать проблемы, а не создавать себе новые. Это также означает, что стоит повременить с покупками и сменой обстановки.

Телец

Для Тельцов в период с 17 по 23 мая действует правило трех "с": "станьте самими собой". Этим людям необходимо в сложных ситуациях поступать так, как они сами считают нужным. Чужие советы лучше пропускать мимо ушей. Полезно будет помечтать о будущем, подумать о чем-то хорошем. Ни в коем случае нельзя унывать и уходить мыслями в себя. Грядет время глобальных перемен в любви и в финансовой сфере, а сейчас наступает подготовительный период, когда можно строить планы.

Близнецы

На этой неделе Близнецам нужно делать то, что поможет им чаще улыбаться, любить жизнь и просыпаться в хорошем настроении и предвкушении очередного дня. Возможно, пришло время взять небольшой отпуск или сменить обстановку. Для максимально быстрой реализации планов необходимо сохранять продуктивность и позитивное настроение, даже если все пойдет не по плану. В свободное время можно тратить деньги на развлечения.

Рак

Звезды хотят, чтобы Раки в период с 17 по 23 мая как можно больше общались с близкими и друзьями. На работе этих людей ожидают небольшие конфликты и разногласия. Наиболее опасно это будет для тех, кто занят в сфере торговли. Все, что нужно Ракам в эти семь дней - перестать принимать желаемое за действительное. Необходимо жить в реальном мире, а не в выдуманной реальности.

Лев

У Львов в последние дни и недели многие дела могли идти наперекосяк. Настало время изменить ситуацию. Звезды и планеты помогут Львам сделать это в самые короткие сроки. Ближе к выходным появится возможность преуспеть в амурных делах. Всем одиноким Львам звезды советуют активизироваться в поисках и общении с противоположным полом. Успех в делах ждет всех, кто жаждет перемен, готов к ним и не боится рисков.

Дева

Эта неделя обещает быть для Дев достаточно насыщенной и стрессовой. В бизнесе и работе лучше пока просто закинуть удочку, не делая резких шагов и не принимая важных решений. Считается, что Девы осторожны по жизни, но в период с 17 по 23 мая звезды могут сделать их чуть более хаотичными, неосмотрительными. Риски сейчас точно не пойдут на пользу.

Весы

Весам стоит помнить о том, что сила слова и мысли на этой неделе будет гораздо ощутимее обычного. Все, что Весы скажут, и даже то, о чем они подумают, может сбыться уже в ближайшие дни. Эти семь дней прекрасно подойдут для обучения. Можно заняться изучением языков, повышением квалификации. В общении с близкими людьми стоит проявить сдержанность. Любая ссора может стать причиной затяжного конфликта или даже расставания.

Скорпион

Первое, что стоит сделать Скорпионам на этой неделе - это очистить и гармонизировать энергетику своего дома, тогда жизнь этих людей повернет в новое приятное русло, начнется полоса везения. На этой неделе Скорпионы смогут встретить человека, который полностью изменит их мировоззрение и своими словами и мыслями заставит отказаться от негативных мыслей. Нужно больше знакомиться и меньше проводить время в уединении. Это чревато апатией и наплывом депрессивных мыслей.

Стрелец

У Стрельцов наступает идеальное время для борьбы с негативными установками. В этом им помогут как другие люди, так и правильный выбор досуга. Звезды хотят, чтобы Стрельцы на выходных и по вечерам после работы занимались любимым делом, старались менять обстановку. Сейчас не стоит перегружать себя работой. С 17 по 23 мая все будет следовать закону наоборот: "делу - час, а потехе - время". Конечно, не стоит отдыхать, если какое-то дело требует срочного завершения, но изнурять себя постоянной работой точно не следует.

Козерог

Козероги входят в число самых энергичных и активных знаков Зодиака. Усталость им нипочем, но на этой неделе ситуация немного изменится в худшую сторону - придется чуть больше времени проводить дома, в состоянии покоя. Это очень перспективный период для любви. Козероги с высокой вероятностью могут найти вторую половинку, укрепить отношения с любимым человеком или перевести их на новый уровень. Самое главное - не менять планы в последнюю минуту. Нужно придерживаться расписания и не нарушать обещаний.

Водолей

Водолеи, у которых давно не сбывались мечты и заветные желания, смогут на этой неделе ощутить позитивные изменения в этом направлении. Им нужно перестать мыслить негативно и поверить в то, что грядут большие перемены и впереди много добра и любви. Водолеи очень скоро смогут получить то, чего хотят. Эта неделя - подготовительный период. Нужно помогать близким и друзьям, но не ударяться в альтруизм. Стоит заняться домашними делами, сделать перестановку мебели, избавиться от ненужного хлама.

Рыбы

У Рыб самой главной сферой станут финансы и работа. В личной жизни не исключены измены и обман. Нужно быть внимательными к чувствам второй половинки, чтобы этого не произошло. Также звезды хотят напомнить Рыбам, что человека красит скромность. Если удастся достичь чего-то важного, не стоит кричать об этом на каждом углу и хвалиться достижениями.

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