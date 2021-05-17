Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Дева

Эта неделя обещает быть для Дев достаточно насыщенной и стрессовой. В бизнесе и работе лучше пока просто закинуть удочку, не делая резких шагов и не принимая важных решений. Считается, что Девы осторожны по жизни, но в период с 17 по 23 мая звезды могут сделать их чуть более хаотичными, неосмотрительными. Риски сейчас точно не пойдут на пользу.

Весы

Весам стоит помнить о том, что сила слова и мысли на этой неделе будет гораздо ощутимее обычного. Все, что Весы скажут, и даже то, о чем они подумают, может сбыться уже в ближайшие дни. Эти семь дней прекрасно подойдут для обучения. Можно заняться изучением языков, повышением квалификации. В общении с близкими людьми стоит проявить сдержанность. Любая ссора может стать причиной затяжного конфликта или даже расставания.

Скорпион

Первое, что стоит сделать Скорпионам на этой неделе - это очистить и гармонизировать энергетику своего дома, тогда жизнь этих людей повернет в новое приятное русло, начнется полоса везения. На этой неделе Скорпионы смогут встретить человека, который полностью изменит их мировоззрение и своими словами и мыслями заставит отказаться от негативных мыслей. Нужно больше знакомиться и меньше проводить время в уединении. Это чревато апатией и наплывом депрессивных мыслей.

Стрелец

У Стрельцов наступает идеальное время для борьбы с негативными установками. В этом им помогут как другие люди, так и правильный выбор досуга. Звезды хотят, чтобы Стрельцы на выходных и по вечерам после работы занимались любимым делом, старались менять обстановку. Сейчас не стоит перегружать себя работой. С 17 по 23 мая все будет следовать закону наоборот: "делу - час, а потехе - время". Конечно, не стоит отдыхать, если какое-то дело требует срочного завершения, но изнурять себя постоянной работой точно не следует.

Козерог

Козероги входят в число самых энергичных и активных знаков Зодиака. Усталость им нипочем, но на этой неделе ситуация немного изменится в худшую сторону - придется чуть больше времени проводить дома, в состоянии покоя. Это очень перспективный период для любви. Козероги с высокой вероятностью могут найти вторую половинку, укрепить отношения с любимым человеком или перевести их на новый уровень. Самое главное - не менять планы в последнюю минуту. Нужно придерживаться расписания и не нарушать обещаний.

Водолей

Водолеи, у которых давно не сбывались мечты и заветные желания, смогут на этой неделе ощутить позитивные изменения в этом направлении. Им нужно перестать мыслить негативно и поверить в то, что грядут большие перемены и впереди много добра и любви. Водолеи очень скоро смогут получить то, чего хотят. Эта неделя - подготовительный период. Нужно помогать близким и друзьям, но не ударяться в альтруизм. Стоит заняться домашними делами, сделать перестановку мебели, избавиться от ненужного хлама.

Рыбы