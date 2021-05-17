О ходе вакцинации и планах прививать подростков. Пресс-конференция Минздрава

В пресс-конференции приняли участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича и председатель правления АО Veselības centru apvienība Стелла Лапиня.

В рамках пресс-конференции должностные лица рассказали:

о ходе вакцинации на прошлой неделе,

о планах начать вакцинацию 16- и 17-летних подростков,

о вакцинации пожилых людей.

О планах начать прививать от Covid-19 подростков с 16 лет

Сегодня, 17 мая, планируется начать вакцинацию от Covid-19 подростков в возрасте с 16 лет, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Молодые люди в возрасте с 16 лет смогут подать заявку на вакцинацию:

на сайте manavakcina.lv,

по телефону 8989 или

в пункте вакцинации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что молодые люди, которые могут авторизироваться на сайте, могут зарегистрироваться на manavakcina.lv. Однако они могут также позвонить по номеру 8989 или семейному врачу, если тот предоставляет услугу вакцинации.

Вакцинация молодых людей в возрасте с 16 до 18 лет будет проводиться в первую очередь в центрах массовой вакцинации. Молодых людей будут прививать вакциной Pfizer/BioNTech.

"16-летний подросток имеет право сам принимать решения о том, какие меры лечения следует к нему применять", - сказал политик, комментируя вопрос, что делать подростку, который хочет получить вакцину, но его родители выступают против вакцинации.

По данным министерства, в настоящее время наибольший охват вакцинацией обеспечивают медицинские учреждения - 52%. В 35% случаев вакцины получают у семейных врачей, а в 13% - в больницах.

Отдел проекта вакцинации сообщает, что, по данным Центрального статистического управления, в Латвии проживает 36 226 молодых людей в возрасте 16 и 17 лет.