В Латвии использовано более полумиллиона доз вакцины от Covid-19

До воскресенья включительно первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили не менее 386 417 человек, а процесс вакцинации завершил 114 151 человек.

Первую вакцину от Covid-19 получили 20,46% населения Латвии, процесс вакцинации завершили 6,18%.

Всего до воскресенья включительно в Латвии было сделано не менее 503 189 инъекций вакцин от Covid-19.

По данным NVD, на прошлой неделе прививку получил 95 651 человек, что больше, чем за любую другую полную неделю до этого. Например, за неделю с 3 по 9 мая было вакцинировано 81 437 человек, за неделю с 26 апреля по 2 мая - 60 612 человек.