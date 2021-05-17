Видео ⟩ Latvian Sisters больше нет: латвийские блогеры-миллионники заявили о закрытии своего проекта

"Но, к сожалению, в жизни ничто не вечно и Latvian Sisters тоже. Лидия спасибо тебе за все, я тебя очень люблю и если бы не ты, то у меня не было бы всего того, что у меня сейчас есть", - написала девушка.

"Я благодарна за тот день, когда мы засняли наше первое видео. Я благодарна за те пять невыносимых недель в жарком Кипре, когда мы начали снимать первые влоги, мучились с монтажом и получили свою галочку в TikTok. Я благодарна за наш истерический смех, за шутки над которыми смеялись только мы. За понимание друг друга с полу слова или прост по взгляду и выражению лица. Я благодарна за нашу трусость перед выходом к ребятам на Фан встречах, за то, как мы никогда не давали друг друга в обиду и защищали друг друга. За то как, мы придумывали план твоего переезда в самостоятельную жизнь и боялись говорить с мамой. Я благодарна за то, как мы поддерживали друг друга во времена падений. Я благодарна за слезы счастья, когда мы увидели заветный миллион. Я благодарна за татуировку на моей руке LVSIS, которая мне будет напоминать об этом безумном времени. Я благодарна тебе, Элина", - написала под коротким видео Лида.