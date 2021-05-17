Пн, 17.05.2021
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Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, опередив Кержакова

Артём Дзюба ФОТО: ANATOLIY MEDVED/SIPA/Scanpix

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

В 30-м туре чемпионата России "Зенит" разгромил "Тамбов" со счётом 5:1, а форвард Артём Дзюба в этой игре забил четыре мяча.

Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, которая проводится с 2002 года. На данный момент на его счету 137 голов. 32-летний Дзюба обошёл бывшего форварда "Зенита" Александра Кержакова, на счету которого было 133 мяча.

По итогам сезона-2020/21 на счету Дзюбы 20 забитых мячей.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. До этого футболист выступал за тульский "Арсенал", московский "Спартак", "Томь" и "Ростов".

Напомним, 2 мая "Зенит" в седьмой раз стал чемпионом России по футболу, обыграв московский "Локомотив" со счётом 6:1.

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