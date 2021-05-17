Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, опередив Кержакова

В 30-м туре чемпионата России "Зенит" разгромил "Тамбов" со счётом 5:1, а форвард Артём Дзюба в этой игре забил четыре мяча.

Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, которая проводится с 2002 года. На данный момент на его счету 137 голов. 32-летний Дзюба обошёл бывшего форварда "Зенита" Александра Кержакова, на счету которого было 133 мяча.

По итогам сезона-2020/21 на счету Дзюбы 20 забитых мячей.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. До этого футболист выступал за тульский "Арсенал", московский "Спартак", "Томь" и "Ростов".