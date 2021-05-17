Фото ⟩ Саманта Тина, Филипп Киркоров, Манижа и другие звезды на открытии "Евровидения-2021"

"Я в восторге от того, что у меня появилась возможность представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение". Да, все здесь происходит не так, как я себе представляла", - отметила Саманта.

На открытии исполнительница появилась в наряде от латвийского бренда Kasher Bloom.

"Изумрудно-зеленое платье символизирует изобилие, процветание и рост во всех сферах жизни. Вышивка в виде луны и стрел, использованные в костюме и обуви, символизируют способность быстро перемещаться во времени и пространстве, а также силу, в которой мы так отчаянно нуждаемся, чтобы поражать сердца людей", - объяснил автор наряда Кашерс.

На изготовление ушла 220 часов и это ручная работа. Парик с длинной косой для Саманты изготовил Амуна Давис. Коса - символизирует силу и мудрость. Вместе с Самантой на открытии были бэк-вокалистки Кития Блума, Уна Даниела и Паула Сайя. За макияж и прическу отвечала Яна Козлова.

Фото: Саманта Тина на открытии "Евровидения"

С 2009 года "Евровидение" начинается с ковровой дорожки, по которой участники конкурса и представители СМИ двигаются к месту событий. Каждый год цвет мероприятия меняется. В этому году - бирюзово-голубой.

На этот раз из-за пандемии коронавируса количество участников на открытии строго ограничено. Мероприятие проводится в соответствии с эпидемиологическими нормами.