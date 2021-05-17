В Литве - 504 новых случая коронавируса, скончались 7 человек, в Эстонии - 153 новых случая

Литва

За минувшие сутки было проведено 3472 молекулярных теста (ПЦР) и 2122 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 558,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 266 063 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4112 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8308 смертей.

Эстония

В Эстонии проанализировали 2874 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 153 теста (5,3%). Один человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

В госпитализации нуждаются 232 пациента с Covid-19. Средний возраст госпитализированных - 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 162, то есть 69%.