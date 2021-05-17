Фото ⟩ Реконструкцию Рижского цирка за 3,8 миллионов евро доверили объединению Aidaco Group

Конкурс был объявлен 25 ноября 2020 года, и на него подали заявки три претендента. 13 мая этого года Рижский цирк заключил договор с победителем тендера, и в течение 15 месяцев с даты заключения договора планируется реализовать этап теплоизоляции и повышения энергоэффективности здания цирка.

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3 февраля был также заключен договор с победителем конкурса по надзору за строительством - SIA CMB. Стоимость договора составляет 79 569 евро, включая НДС.

Волкинштейне отметила, что проект реализуется в рамках программы Развитие и занятость. Затраты на проект установлены в размере 2,9 млн евро, из которых сумма поддержки Европейского фонда регионального развития составляет 2,5 млн евро или 85% от планируемых затрат на проект, а софинансирование из государственного бюджета - 447 132 евро, или 15% от затрат.

Здание Рижского цирка было построено в 1888 году, и почти 133 года тут проводились различные культурные и художественные мероприятия - именно здесь показывали первые фильмы в Риге, и, конечно, цирковые представления.

ФОТО: Publicitātes foto