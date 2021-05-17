Пн, 17.05.2021
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Фото ⟩ Реконструкцию Рижского цирка за 3,8 миллионов евро доверили объединению Aidaco Group

ФОТО: Publicitātes foto

В открытом тендере Рижского цирка на реконструкцию исторического здания на ул. Меркеля, 4, лучшим признано предложение объединения Aidaco Group, которое выполнит реконструкционные работы на сумму 3 873 650 евро, включая НДС, сообщила агентству LETA представитель Рижского цирка Зане Волкинштейне.

Конкурс был объявлен 25 ноября 2020 года, и на него подали заявки три претендента. 13 мая этого года Рижский цирк заключил договор с победителем тендера, и в течение 15 месяцев с даты заключения договора планируется реализовать этап теплоизоляции и повышения энергоэффективности здания цирка.

ФОТО: Publicitātes foto

3 февраля был также заключен договор с победителем конкурса по надзору за строительством - SIA CMB. Стоимость договора составляет 79 569 евро, включая НДС.

Волкинштейне отметила, что проект реализуется в рамках программы Развитие и занятость. Затраты на проект установлены в размере 2,9 млн евро, из которых сумма поддержки Европейского фонда регионального развития составляет 2,5 млн евро или 85% от планируемых затрат на проект, а софинансирование из государственного бюджета - 447 132 евро, или 15% от затрат.

Здание Рижского цирка было построено в 1888 году, и почти 133 года тут проводились различные культурные и художественные мероприятия - именно здесь показывали первые фильмы в Риге, и, конечно, цирковые представления.

ФОТО: Publicitātes foto

Реконструкция здания проводится с целью повышения энергоэффективности и соответствия современным потребностям, что должно способствовать развитию и признанию циркового искусства в Латвии и за рубежом.

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