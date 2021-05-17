"Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту IIHF с 16 по 18 мая. Игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи. 18-19-20 мая команда проведёт три тренировки на льду до первого матча со сборной Чехии, который состоится 21 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира. Капитаном российской команды назначен форвард московского ЦСКА Антон Слепышев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На свитере отсутствуют герб, флаг и другие национальные символы РФ.