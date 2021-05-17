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Известная в мире ИТ компания с сердцем в Латвии приглашает новых коллег.

За 20 лет работы на ИТ рынке, Zabbix завоевал популярность и признание у миллионов пользователей по всему миру, буквально став решением для мониторинга номер один в Японии, Латинской Америке, России и ряде европейских стран. Неизменно Zabbix остается латвийской компанией с головным офисом и разработкой продукта в Риге. С развитием программного обеспечения выросла и сама компания. Число работающих в Zabbix сотрудников уже приближается к сотне, и компания открыта для новых сотрудников - главным образом в рижском офисе.

Компания с именем

Zabbix – универсальное решение для мониторинга ИТ инфраструктуры с открытым исходным кодом. Открытость и бесплатная доступность программного обеспечения, а также масштабируемость и возможность интегрировать его с другими сервисами, сделали Zabbix одним из самых востребованных решений для мониторинга в мире.

Поскольку само программное обеспечение Zabbix доступно пользователям бесплатно, прибыль компания получает в основном за счет предоставления профессиональных услуг – консалтинга, технической поддержки, профессионального обучения. Кроме того, Zabbix активно развивает международную партнерскую сеть и проводит десятки онлайн и оффлайн мероприятий во всем мире. Несомненно, пандемия внесла свои коррективы в их организацию и внутренние процессы, но компания успешно адаптировалась к ситуации и поддерживает тесную связь с сообществом и клиентами. Все это расширяет карьерные возможности в компании как для ИТ, так и для других специалистов.

Бонусы и идеальные условия работы

Zabbix заинтересован в длительных и продуктивных трудовых отношениях со своими сотрудниками, поэтому создание стабильной и надежной рабочей среды в долгосрочной перспективе всегда было и остается приоритетом компании.

Регулярное обновление корзинки бонусов в соответствии с нуждами сотрудников и предоставление комфортных условий для работы и отдыха — это то, на что компания постоянно обращает свое внимание. Офис Zabbix расположен в стороне от активного траффика, на улице Дзелзавас 117 – с просторной бесплатной автостоянкой и возможностью удобно добраться на общественном транспорте. Сам офис – просторное помещение с эргономичными рабочими местами, отдельными переговорными и местом для коворкинга. В офисе есть так же зона отдыха и две кухни – чай, кофе и различные закуски доступны в любое время. У компании есть и свой класс для тренингов – просторное и комфортное пространство, в котором за время его существования прошли профессиональное обучение сотни местных и приезжих ИТ специалистов.

«В Zabbix мы все стремимся создать дружескую, поддерживающую и в то же время очень профессиональную атмосферу. Коллеги всегда помогают друг другу у делятся своими знаниями. Можно в любой момент обратиться к коллеге из любой страны и тебе с радостью помогут. И я рада видеть, что мы не ограничиваемся только рабочими отношениями, а активно взаимодействуем и в неформальной среде – проводим совместные мероприятия, собираемся и весело общаемся в перерывах на кухне. Коллеги встречаются и в свободное от работы время, участвуют в марафонах. Сейчас по причинам пандемии работа перешла в удаленный формат, поэтому и общаться стали, конечно, в основном на расстоянии. Но мы нашли альтернативу нашим встречам 'на кухне' и общаемся в чате «Coffee Break», где часто проходят дискуссии на очень разные 'не рабочие’ темы. Тем не менее, мы верим и ждем, что скоро ситуация изменится к лучшему и в офисе снова забурлит жизнь. Как показал наш недавний внутренний опрос – мы скучаем друг по другу и, общение с коллегами на месте (очно) как по работе, так и неформально – это то, чего нам действительно не хватает в это время» - говорит Ирина Владышева, директор по персоналу в Zabbix.

ФОТО: Publicitātes foto

Помимо условий работы и конкурентоспособной заработной платы, компания предлагает сотрудникам целый ряд дополнительных бонусов: страхование здоровья, ежегодные премии, разного рода дополнительные выходные дни, денежные подарки в случае важных семейных событий. Кроме того, компания финансово поддерживает молодых родителей, софинансируя частный детский сад или няню. В этом году Zabbix решил мотивировать сотрудников проводить ежегодный отпуск в Латвии и оплачивает неделю проживания в местной гостинице, апартаментах или гостевом доме. Финансово поддерживается и привлечение новых кадров. И это лишь часть бонусов.

Что же касается требований к кандидатам, то это не только профессионализм и опыт, но и личная мотивация, желание много учиться и работать в международном open-source проекте.

«Осознание того, что ты принимаешь участие в создании и развитии продукта, который несет пользу обществу, является для многих коллег очень важной составляющей успешной работы и мотивацией для профессионального роста» - добавляет Ирина Владышева.

Открытые вакансии

Zabbix регулярно обновляет список вакансий на своем сайте. На данный момент компания приглашает присоединиться к команде следующих специалистов: