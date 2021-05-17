Ученики в Эстонии вернулись за школьные парты

"С 17 мая все учащиеся могут вернуться в школу, в том числе в профессиональные училища и университеты", - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Изначально планировалось ввести требование о заполнении классов на 50%, но правительство отказалось от этого, потому что для многих школ и учащихся это означало бы, что и без того недостаточное время доступа к контактному обучению сократилось бы вдвое.

Кроме того, постановлением правительства будут разрешены проводимые в школах занятия по интересам, но дети не смогут посещать так называемые общегородские кружки.

Керсна пояснила, что все учителя и ученики старше 12 лет должны носить в школе маски, классы следует постоянно проветривать и по возможности установить датчики CO2.

"По возможности можно учитывать то, чтобы классы не слишком контактировали между собой", - добавила министр.

Приветствуется проведение школьных уроков на свежем воздухе.

Рекомендации департамента здоровья до конца мая разрешают в муниципальных школах Нарвы контактное обучение до 75%. Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья, пояснив, что такое решение продиктовано сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией в Нарве.