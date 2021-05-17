Пн, 17.05.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

Облил спиртом и поджег. Полиция просит прокуратуру обвинить мужчину в убийстве знакомого

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

Госполиция попросила прокуратуру обвинить мужчину в связи с убийством другого мужчины - его облили спиртом и подожгли.

Как сообщает агентство LETA, инцидент произошел в Дурбской волости в сентябре прошлого года во время совместного распития алкогольных напитков.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина 1954 года рождения приехал в гости к знакомым - мужчине 1976 года рождения и женщине, они вместе пили спирт.

Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого старший из них облил другого спиртом и поджег зажигалкой.

Пострадавший был доставлен в больницу в Лиепае, откуда его сразу перевезли в Государственный ожоговый центр Рижской восточной клинической университетской больницы. Спустя два дня получивший ожоги мужчина умер.

Полиция задержала и присутствовавшую во время распития алкоголя женщину, однако в ходе расследования выяснилось, что она с преступлением не связана.

За такое преступление грозит от трех до 15 лет лишения свободы.

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