Облил спиртом и поджег. Полиция просит прокуратуру обвинить мужчину в убийстве знакомого

Как сообщает агентство LETA, инцидент произошел в Дурбской волости в сентябре прошлого года во время совместного распития алкогольных напитков.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина 1954 года рождения приехал в гости к знакомым - мужчине 1976 года рождения и женщине, они вместе пили спирт.

Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого старший из них облил другого спиртом и поджег зажигалкой.

Пострадавший был доставлен в больницу в Лиепае, откуда его сразу перевезли в Государственный ожоговый центр Рижской восточной клинической университетской больницы. Спустя два дня получивший ожоги мужчина умер.

Полиция задержала и присутствовавшую во время распития алкоголя женщину, однако в ходе расследования выяснилось, что она с преступлением не связана.