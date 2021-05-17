Премьер призывает возобновить переговоры о перестановках в правительстве после выборов

Ранее на перераспределение министерских должностей согласились три коалиционные партии - Национальное объединение (НО), "Для развития/За" и "Новое Единство", а Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV взяли время для размышлений.

Вопрос о перераспределении портфелей встал после того, как министр экономики Янис Витенбергс перешел из KPV LV в НО. Фракция KPV LV решила отозвать его с должности министра экономики, в знак протеста из нее вышли четыре депутата. На этом фоне НО выразило желание перераспределить министерские должности в коалиции.