Павлютс: разрабатывается комплекс предложений о преимуществах для привитых от Covid-19

Он подчеркнул, что в Латвии одна доза вакцины AstraZeneca считается достаточной защитой от коронавируса, в отличие от требований для международных поездок.

Также министр отметил, что люди, вакцинированные против Covid-19 в трудовых коллективах, уже могут пользоваться некоторыми преимуществами в контролируемой среде.

Предложения Минздрава сегодня рассматриваются группой оперативного управления, и на их основе может начаться подготовка проектов нормативных актов.

Следующим шагом будет предложение принять решение о послаблениях в закрытых группах, например, не носить маски, собираться очно и т.п. Также вакцинированным могут быть доступны некоторые услуги, если прививку получили обе стороны - и клиент, и поставщик. 8