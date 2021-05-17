Организаторы вакцинации призывают людей не переносить дату второй прививки

Медучреждения, которые проводят вакцинацию, по крайней мере за два дня до второй прививки сообщают конкретное время, когда нужно прийти на прививку. Юхневича призвала людей не переносить его. Изменения возможны только в случае болезни, самоизоляции, карантина или незапланированной рабочей командировки.

Руководитель Veselibas centru apvieniba Стелла Лапиня также обратилась к населению с призывом массово не менять даты второй прививки, так как для медучреждений важно своевременно планировать доступность вакцин и нагрузку на персонал. Кроме того, перенос даты может означать сложности и для самого прививаемого.

Она отметила, что в Латвии по-прежнему не хватает вакцин, поэтому каждая доза имеет ценность - открывая флакон, нужно использовать его полностью.

"Каждый человек, который отменил или перенес свою запись, вызывает сложности в и так уже сложном планировании. Поэтому просим с пониманием отнестись к этому процессу и подстроить свои дела к получению прививки, а не наоборот",