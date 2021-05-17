ФОТО ⟩ Конор Макгрегор в третий раз стал отцом

"Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы всё отлично! Боже, я так благодарю тебя за всё, что ты даёшь мне и моей семье в этом мире. Мой новорождённый сын, Райан Макгрегор", - написал ирландский боец.