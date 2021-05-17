Пн, 17.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

ФОТО ⟩ Конор Макгрегор в третий раз стал отцом

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в третий раз стал отцом.

"Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы всё отлично! Боже, я так благодарю тебя за всё, что ты даёшь мне и моей семье в этом мире. Мой новорождённый сын, Райан Макгрегор", - написал ирландский боец.

Макгрегор и его супруга Ди Девлин обручились летом 2020 года. Пара уже давно состоит в отношениях и воспитывает сына Конора-младшего и дочь Крою.

Следующий поединок Макгрегора состоится 10 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландец проведёт третий бой с Дастином Порье.

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