В Латгале мужчину задавило его же автомобилем

Трагическое ДТП с погибшим произошло в волости Медуму Даугавпилсского края, когда мужчина 1996 года рождения, пытаясь остановить собственный катящийся с горки Volvo XC90, был придавлен между автомобилем и деревом. Мужчина погиб на месте происшествия. Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В Рижском регионе в авариях пострадали девять человек, один из которых пешеход, а пять - велосипедисты, в Видземе пострадали шесть человек, один из которых велосипедист, в Латгале - три человека, среди которых один пешеход. В Земгале пострадали два человека, в том числе один велосипедист, а в Курземе пострадал один велосипедист.