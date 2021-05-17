В Латгале мужчину задавило его же автомобилем
За прошедшие сутки в ДТП пострадал 21 человек, однако один, пытавшийся остановить собственную катящуюся машину, погиб, сообщает агентство LETA.
За прошедшие сутки в ДТП пострадал 21 человек, однако один, пытавшийся остановить собственную катящуюся машину, погиб, сообщает агентство LETA.
Трагическое ДТП с погибшим произошло в волости Медуму Даугавпилсского края, когда мужчина 1996 года рождения, пытаясь остановить собственный катящийся с горки Volvo XC90, был придавлен между автомобилем и деревом. Мужчина погиб на месте происшествия. Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В Рижском регионе в авариях пострадали девять человек, один из которых пешеход, а пять - велосипедисты, в Видземе пострадали шесть человек, один из которых велосипедист, в Латгале - три человека, среди которых один пешеход. В Земгале пострадали два человека, в том числе один велосипедист, а в Курземе пострадал один велосипедист.
Напомним, две недели назад двое суток подряд в Латгале регистрировались ДТП, в которых погибали велосипедисты.
Всего же за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 74 ДТП, в которых пострадали 20 человек.