Пн, 17.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

15 игроков сборной Италии заболели Covid-19, но команда не планирует сниматься с ЧМ

Хоккеисты сборной Италии. ФОТО: Reuters/ScanPix

Перед стартом чемпионата мира по хоккею в Риге тревожная обстановка сложилась в сборной Италии, где выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом.

Заражённых игроков разделили на две группы: те, кто точно не поедут в Ригу, и те, кто ещё сможет приехать при сдаче отрицательного теста.

Сообщается, что во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.

Как сообщает Toscana Calcio, в Ригу не поедет главный тренер сборной Грег Айрленд, который будет консультировать команду в дистанционном режиме.

Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира и в случае необходимости в сборную могут быть привлечены молодые хоккеисты.

Сборная Италии на чемпионате мира сыграет в группе "В" с Канадой, Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией и Казахстаном. В первом матче на турнире итальянская сборная должна сыграть с командой Германии 21 мая.

Турнир пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

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