15 игроков сборной Италии заболели Covid-19, но команда не планирует сниматься с ЧМ
Перед стартом чемпионата мира по хоккею в Риге тревожная обстановка сложилась в сборной Италии, где выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом.
Перед стартом чемпионата мира по хоккею в Риге тревожная обстановка сложилась в сборной Италии, где выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом.
Заражённых игроков разделили на две группы: те, кто точно не поедут в Ригу, и те, кто ещё сможет приехать при сдаче отрицательного теста.
Сообщается, что во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.
Как сообщает Toscana Calcio, в Ригу не поедет главный тренер сборной Грег Айрленд, который будет консультировать команду в дистанционном режиме.
Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира и в случае необходимости в сборную могут быть привлечены молодые хоккеисты.
Сборная Италии на чемпионате мира сыграет в группе "В" с Канадой, Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией и Казахстаном. В первом матче на турнире итальянская сборная должна сыграть с командой Германии 21 мая.
Турнир пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.