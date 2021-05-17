15 игроков сборной Италии заболели Covid-19, но команда не планирует сниматься с ЧМ

Заражённых игроков разделили на две группы: те, кто точно не поедут в Ригу, и те, кто ещё сможет приехать при сдаче отрицательного теста.

Сообщается, что во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.

Как сообщает Toscana Calcio, в Ригу не поедет главный тренер сборной Грег Айрленд, который будет консультировать команду в дистанционном режиме.

Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира и в случае необходимости в сборную могут быть привлечены молодые хоккеисты.

Сборная Италии на чемпионате мира сыграет в группе "В" с Канадой, Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией и Казахстаном. В первом матче на турнире итальянская сборная должна сыграть с командой Германии 21 мая.