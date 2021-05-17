Лукашенко и Путин встречаются уже третий раз за год и ведут переговоры, о которых почти не говорят публике

Но этой суммы мало, чтобы сделать все текущие выплаты по внешнему долгу. Селиверстов же на вопрос относительно переговоров о новых российских кредитах ответил уклончиво: "Я бы не озвучивал". То есть похоже, что больших надежд нет.

Возможно, и с этим связано решение белорусских властей разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей (более 1,35 млрд долларов). Указ Лукашенко на этот счет опубликован 15 мая. Насколько дорогими окажутся эти деньги?

"Речь идет о размещении на рынке, которое всегда идет по рыночным ставкам. Заранее их предсказывать бесполезно - они постоянно колеблются. В этом же случае наверняка будет не одно размещение, а несколько - по частям", - пояснил в комментарии для Naviny.by старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

По его словам, на рост рыночной доходности облигаций "будет негативно влиять история с санкциями" (имеются в виду западные санкции против Беларуси). Ставки по межгосударственным кредитам России обычно ниже рыночных, поскольку обусловлены политически. Займы МВФ еще дешевле, но "понятно, что это сейчас совсем не актуально", отметил эксперт.

В то же время плюс облигаций в том, что их размещение не обусловливается проведением рыночных реформ (как в случае займов МВФ, например) или закулисными политическими договоренностями (как это может быть в случае выделения межгоскредита РФ), отметил Иосуб.

Кремлю нужен контроль над Беларусью

В общем, очевидно, что российское руководство не торопится осыпать союзника щедротами. Держа его на полуголодном пайке, Кремль, надо думать, хочет добиться большей сговорчивости по части союзных программ. Объявленное российской стороной сокращение поставок нефти на новополоцкий "Нафтан" в мае тоже может быть, по мнению ряда аналитиков, элементом давления на Минск.

Да, но зачем Путину заниматься такими вещами, как налоги, таможня, цены на газ? Вроде не царское это дело. Есть премьер Михаил Мишустин, есть отраслевые ведомства - вот пусть бы они и впахивали. И вообще - чем мешает Москве нынешняя белорусская налоговая система?

Ответы на эти вопросы следует искать не столько в экономической, сколько в политической и даже геополитической плоскости. Через союзные программы Москва намерена не мытьем, так катаньем "дожать партнера", посильнее привязать к себе Беларусь, что создает реальные угрозы ее суверенитету, считает минский аналитик-международник Андрей Федоров.

После провала с подписанием дорожных карт в декабре 2019-го "имперские настроения" Кремля никуда не делись, отметил собеседник в комментарии для Naviny.by. Союзные программы для Москвы - это "приближение к братскому слиянию", конечной целью остается плавная, постепенная инкорпорация Беларуси, уверен Федоров.