Латвия получила 81 900 доз вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19
В Латвию сегодня доставлено 81 900 доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, сообщает Национальная служба здравоохранения.
В Латвию сегодня доставлено 81 900 доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Еще 83 070 вакцин планируется получить 24 мая, 117 000 вакцин - 31 мая.
В целом до конца июня в Латвию будет доставлено 837 720 доз вакцины Pfizer/BioNTech.
23 мая Латвия также получит 19 200 доз вакцины Moderna, а 31 мая - 33 600 вакцин J&J. Информации о поставках вакцины AstraZeneca пока нет.