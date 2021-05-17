Латвия получила 81 900 доз вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19

В целом до конца июня в Латвию будет доставлено 837 720 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

23 мая Латвия также получит 19 200 доз вакцины Moderna, а 31 мая - 33 600 вакцин J&J. Информации о поставках вакцины AstraZeneca пока нет.