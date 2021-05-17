Пн, 17.05.2021
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Латвия получила 81 900 доз вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19

Вакцина. Иллюстративное фото. ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

В Латвию сегодня доставлено 81 900 доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Еще 83 070 вакцин планируется получить 24 мая, 117 000 вакцин - 31 мая.

В целом до конца июня в Латвию будет доставлено 837 720 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

23 мая Латвия также получит 19 200 доз вакцины Moderna, а 31 мая - 33 600 вакцин J&J. Информации о поставках вакцины AstraZeneca пока нет.

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