Прокуратура Беларуси хочет привлечь к ответственности ветеранов Армии Крайовой и литовских батальонов СС

"Нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и [польской] Армии Крайовой", — заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

Он также рассказал, что прокуратура намерена представить в международный трибунал "достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны".

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы войны и в послевоенный период. Тогда Швед объяснил этот шаг тем, что Беларусь "столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем", и организация и финансирование этой попытки осуществлялась "некоторыми западноевропейскими государствами, причастными в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны".