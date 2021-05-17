Беларусь лишили права проводить этап Кубка мира по биатлону из-за "текущей ситуации"
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что не будет проводить в Минске этап Кубка мира IBU по биатлону, который запланирован на 2022 год.
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что не будет проводить в Минске этап Кубка мира IBU по биатлону, который запланирован на 2022 год.
Престижные соревнования должны были проходить на трассе в Раубичах, но союз биатлонистов пересмотрел график стартов сезона 2021/2022. Теперь там значится Финляндия.
"Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы", - отмечается в сообщении IBU.
Беларусь уже лишилась чемпионата мира по хоккею, пятиборью, а также командного чемпионата Европы по настольному теннису.