Беларусь лишили права проводить этап Кубка мира по биатлону из-за "текущей ситуации"

Престижные соревнования должны были проходить на трассе в Раубичах, но союз биатлонистов пересмотрел график стартов сезона 2021/2022. Теперь там значится Финляндия.

"Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы", - отмечается в сообщении IBU.