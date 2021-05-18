За сутки выявлено 563 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 563 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 563 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2277 больных Covid-19.
За последние сутки проведено 18 493 теста на Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 435,6 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 128 688 человек.