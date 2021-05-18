Вт, 18.05.2021
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Министерство здравоохранения

За сутки выявлено 563 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3%

Иллюстративное фото ФОТО: DENIS CHARLET/AFP

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 563 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 50-59 лет,
  • четыре человека - в возрасте 60-69 лет,
  • три человека - в возрасте 70-79 лет,
  • три человека - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2277 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 493 теста на Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 435,6 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 128 688 человек.

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