За сутки выявлено 563 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3%

Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте 50-59 лет,

четыре человека - в возрасте 60-69 лет,

три человека - в возрасте 70-79 лет,

три человека - в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2277 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 493 теста на Covid-19.