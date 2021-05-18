Вт, 18.05.2021
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Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība

Видео ⟩ В Валмиере бобер постучал в двери театра: никто ему не открыл, но удалось встретиться с актером

ФОТО: кадр из видеоролика

Одной майской ночью бобер решил попасть в Валмиерский драматический театр, он постучал в двери, но ему никто так и не открыл. Зато животное повстречало проезжавшего мимо актера театра Ингуса Книплокса. Он помог бобру добраться до ближайшей реки, сообщает Latvijas avīze.

Актеру Валмиерского драматического театра Ингусу Книплоксу удалось заснять необычную сцену. Книплокс проезжал мимо своего рабочего места, здания театра, в полночь. И было большим сюрпризом, когда он увидел, что к входу в театр идет бобер!

"Я припарковал машину и пошел посмотреть, куда идет животное. Прямо в театр! Первой моей мыслью было, что делать дальше и как помочь животному", - рассказал он.

Поскольку его немного ослепил яркий свет моего телефона, я попытался повернуть его в нужном направлении. За театром есть речка Ратсупите, я его хотел направить туда. Как только он услышал шум воды, он побежал туда. Я надеюсь, что он счастливо добрался до Гауи", - сказал актер.

Актер, смеясь признался, что находится в близких отношениях с лесом и дикими животными. Поскольку он родился в деревне Эдольской волости и окончил Огрский лесной техникум, где получил профессию специалиста по лесному хозяйству. Но на какой спектакль решил пойти бобер? Ингус, долго не задумываясь, говорит: "Это однозначно спектакль "Человеку нужна собака", потому что он хочет понять - почему собака, а не бобер? Или спектакль "Следующая весна", в котором рассказывается о реальной жизни в деревне".

Видео: Бобер возле дверей Валмиерского театра

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