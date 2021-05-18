Видео ⟩ В Валмиере бобер постучал в двери театра: никто ему не открыл, но удалось встретиться с актером

Актеру Валмиерского драматического театра Ингусу Книплоксу удалось заснять необычную сцену. Книплокс проезжал мимо своего рабочего места, здания театра, в полночь. И было большим сюрпризом, когда он увидел, что к входу в театр идет бобер!

"Я припарковал машину и пошел посмотреть, куда идет животное. Прямо в театр! Первой моей мыслью было, что делать дальше и как помочь животному", - рассказал он.

Поскольку его немного ослепил яркий свет моего телефона, я попытался повернуть его в нужном направлении. За театром есть речка Ратсупите, я его хотел направить туда. Как только он услышал шум воды, он побежал туда. Я надеюсь, что он счастливо добрался до Гауи", - сказал актер.

Актер, смеясь признался, что находится в близких отношениях с лесом и дикими животными. Поскольку он родился в деревне Эдольской волости и окончил Огрский лесной техникум, где получил профессию специалиста по лесному хозяйству. Но на какой спектакль решил пойти бобер? Ингус, долго не задумываясь, говорит: "Это однозначно спектакль "Человеку нужна собака", потому что он хочет понять - почему собака, а не бобер? Или спектакль "Следующая весна", в котором рассказывается о реальной жизни в деревне".