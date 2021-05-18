В понедельник на Саркандаугаве была констатирована утечка топлива
В понедельник в одном из водоемов Саркандаугавы была констатирована утечка нефтепродуктов, сообщает агентство LETA.
В понедельник в одном из водоемов Саркандаугавы была констатирована утечка нефтепродуктов, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательная служба в 14:18 получила вызов на улицу Аптиекас в Риге, где в водоеме находилось пятно неизвестного вещества.
Пожарные с помощью лодки и дрона исследовали водоем и обнаружили возможное место утечки нефтепродуктов.
Работы по ликвидации последствий переняли Портовая полиция и работники Госслужбы окружающей среды.