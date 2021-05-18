Вт, 18.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

В понедельник на Саркандаугаве была констатирована утечка топлива

Иллюстративное фото ФОТО: pemastockpic/Shutterstock

В понедельник в одном из водоемов Саркандаугавы была констатирована утечка нефтепродуктов, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба в 14:18 получила вызов на улицу Аптиекас в Риге, где в водоеме находилось пятно неизвестного вещества.

Пожарные с помощью лодки и дрона исследовали водоем и обнаружили возможное место утечки нефтепродуктов.

Работы по ликвидации последствий переняли Портовая полиция и работники Госслужбы окружающей среды.

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