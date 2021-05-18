Фото ⟩ В части Великобритании возобновилась общественная жизнь

В Англии а Уэльсе впервые спустя несколько месяцев перерыва бары и рестораны могут принимать клиентов в помещениях, а в Шотландии, где это уже было разрешено, бары и рестораны снова могут продавать клиентам алкоголь в помещении.

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В Англии, Шотландии и Уэльсе работу позволено начать также кинотеатрам, музеям, театрам и концертным залам, однако существуют ограничения на число посетителей.

"Мы достигли еще одной важной точки, постепенно выходя с локдауна, однако этот шаг нужно сделать с очень большой осторожностью", - призвал британский премьер Борис Джонсон.

В Англии и Уэльсе отменены и запреты на международные поездки. Людям, вернувшимся из "зеленых" стран, больше не надо соблюдать карантин, если тест на Covid-19 окажется отрицательным. По возвращению из "желтых" и "красных" стран людям нужно будет соблюдать карантин. В случае "красных" стран карантин нужно будет проводить в особых утвержденных правительством гостиницах.

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В двух округах Шотландии - в Глазго и Мори - в силе остаются более строгие ограничения, так как там вирус распространяется сильнее.

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Несмотря на облегчение ограничений, лидеры Шотландии и Англии по-прежнему призывают людей быть осторожными, так как в стране начал распространяться новый штамм вируса, изначально обнаруженный в Индии. Британская медицинская ассоциация, представляющая врачей, выражает "настоящие опасения" о смягчении ограничений во время, когда быстро распространяется индийский штамм вируса и пока молодые люди по-прежнему не привиты, сообщает ВВС.