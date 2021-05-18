Вт, 18.05.2021
Планируется, что привитые и переболевшие Covid-19 уже с этой недели смогут более свободно собираться в закрытой и контролируемой среде, например, трудовые коллективы в рабочих помещениях и на собраниях, любительские коллективы и спортивные команды. Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения

Как государство расходует деньги на борьбу с Covid-19: итоги ревизии Госконтроля
Дополнено в 14:10

  • Государство переплатило за услуги тестирования на Covid-19
  • Нет ясности с использованием результатов госпрограммы исследований о Covid-19
  • В отдельных случаях средства выделялись необоснованно
Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На начальном этапе пандемии государство переплатило за услуги тестирования на Covid-19, заключил в ходе ревизии Госконтроль.

Аудиторы указали, что в связи с непрогнозируемым распространением Covid-19 в Латвии еще до объявления первого режима чрезвычайной ситуации 12 марта 2020 года ответственные органы должны были немедленно действовать, чтобы выявить вирус и по возможности быстрее ограничить его распространение. Для этого Национальная служба здравоохранения (NVD) должна была заключить договоры с лабораториями и рассчитать тарифы за тестирование на Covid-19.

Проверяя расходование в 2020 году 28,2 млн евро из средств на непредвиденные расходы, которые были выделены на услуги лабораторий, Госконтроль пришел к выводу, что в целом финансирование использовано в соответствии с целями. В то же время аудиторы указали, что в

каждой лаборатории вплоть до августа применялся индивидуальный подход к тарифам за тестирование, что не способствовало экономному использованию госфинансирования, поэтому государство переплатило за услуги лабораторий.

"До введения единого тарифа за тестирование на Covid-19, который вступил в силу 15 августа, для поставщиков лабораторных услуг были рассчитаны индивидуальные тарифы. Таким образом, например, одному из поставщиков за одно лабораторное исследование выплачивалось на 20% больше, чем другому. Единый тариф за тестирование на Covid-19, установленный в размере 33,08 евро, позволил снизить индивидуальные тарифы на 24-37%", - указали аудиторы.

В ходе ревизии было установлено, что из предусмотренного для тестирования на Covid-19 финансирования 98% (25,7 млн евро) получили три лаборатории: E. Gulbja laboratorija - 41%, Centrala laboratorija - 38%, лаборатория Рижской Восточной больницы - 19%.

Как указал Госконтроль, разница в выделенном финансировании связана с объемами тестирования и различиями в тарифах, которые существовали до 14 августа. В лаборатории Рижской Восточной больницы тариф составлял 43,61 евро, в Centrala laboratorija - 47,55 евро, в E. Gulbja laboratorija - 52,23 евро.

В NVD пояснили, что индивидуальные тарифы для лабораторий были рассчитаны на основе предоставленных ими расчетов фактических затрат на тестирование. До 64% тарифа составляла стоимость применяемых при тестировании реагентов и одноразовых инструментов, что в основном и предопределило различия в тарифах на 20%. Одновременно аудиторы установили, что NVD не убедилась в том, что поданные лабораториями затраты на реагенты соответствовали фактическим расходам.

Только 7 июля NVD запросила у лабораторий документацию об индивидуальных тарифах - счета за приобретение реагентов. Сравнив различные позиции тарифов, NVD разработала единый тариф за тестирование на Covid-19.

Как указал Госконтроль, NVD уже в самом начале сотрудничества с лабораториями должна была проверить обоснованность индивидуальных тарифов и их соответствие фактическим расходам.

Госконтроль указывает на неясности с использованием результатов государственной программы исследований о Covid-19

Реализация финансируемой государством программы исследований о Covid-19 затягивается, кроме того, нет ясности, как ее результаты могут быть использованы на практике, заявил по итогам ревизии Государственный контроль.

Решением правительства в мае 2020 года Министерству образования и науки было поручено руководство государственной программой исследований по поиску решений в борьбе с последствиями пандемии. На реализацию программы было выделено 5 млн евро.

В рамках программы были поданы заявки на реализацию 15 проектов - пяти в области здравоохранения и общественного здоровья, семи в инженерно-технической области, трех в сфере народного хозяйства и устойчивости общества перед пандемиями и возможностей развития после кризиса. Из поданных заявок было утверждено десять, заключены договоры на сумму 4 962 398 евро.

Возможность продлить сроки исследований на три месяца без дополнительного финансирования использовали девять научных учреждений. Срок реализации семи проектов был продлен до 30 марта 2021 года, двух - до 30 июня 2021 года, поэтому Государственный контроль не смог убедиться в том, достигнуты ли цели этих проектов.

Оценивая реализацию программы, Госконтроль пришел к выводу, что ее планирование не было достаточно скоординированным между отраслевыми министерствами. Также не у всех министерств имеется четкое представление о применении полученных результатов в ближайшие три года.

Поэтому, как указывает Госконтроль, существует риск, что полученные в ходе исследований результаты не будут использованы для разработки политики по уменьшению последствий Covid-19 в конкретных отраслях.

В отдельных случаях средства выделялись необоснованно

Финансирование, выделенное в связи с кризисом Covid-19, было использовано надлежащим образом, но в некоторых случаях выделение денег не было экономически оправданным, заключил Государственный контроль.

Государственный контроль завершил 26 финансовых аудитов отчетов министерств и центральных учреждений за 2020 год, указав, что по сравнению с предыдущими годами результаты улучшились.

Из 26 заключений о правильности составления годовых отчетов одно содержит возражение, а из 18 заключений по вопросам соответствия - одно отрицательное и одно с возражениями. В ходе финансового аудита 2020 года Госконтроль внес 75 рекомендаций, большинство из которых касаются расходов на преодоление кризиса. В этой связи подано также пять предложений в Кабинет министров.

Во время пандемии Covid-19 Госконтроль переориентировал свою работу, направив значительную часть ресурсов на аудит расходов, непосредственно связанных с пандемией. Госконтроль указал, что в целом учреждения использовали дополнительно выделенные средства в соответствии с целями. Однако некоторые меры не показывают прямой связи между государственной помощью и кризисным управлением, а критерии предоставления помощи не были достаточно экономически обоснованными.

Госконтроль заключил, что в настоящее время неравные условия для получателей помощи устранены по нескольким инструментам поддержки, уменьшена административная нагрузка и упрощены механизмы администрирования помощи, а также улучшена прозрачность процессов.

Например, уменьшилась неравномерность в выделении пособий по простою, пересмотрен круг получателей, появилась возможность получать поддержку, работая у нескольких работодателей. Улучшились условия получения помощи для творческих работников, адекватно оплачивается повышенная нагрузка медиков и сотрудников МВД.

В то же время в некоторых случаях критерии предоставления помощи были нечеткими и открытыми для различных интерпретаций, механизмы предоставления помощи создавали ненужное административное бремя и затраты, отмечает Госконтроль.

За первые четыре месяца 2021 года Кабинет министров выделил для преодоления кризиса из-за пандемии Covid-19 1,342 млрд евро - это уже на 100 млн евро больше, чем за весь 2020 год, поэтому Госконтроль призывает тщательно оценивать обоснованность запросов на поддержку.

НАВЕРХ
Back