Как государство расходует деньги на борьбу с Covid-19: итоги ревизии Госконтроля

Аудиторы указали, что в связи с непрогнозируемым распространением Covid-19 в Латвии еще до объявления первого режима чрезвычайной ситуации 12 марта 2020 года ответственные органы должны были немедленно действовать, чтобы выявить вирус и по возможности быстрее ограничить его распространение. Для этого Национальная служба здравоохранения (NVD) должна была заключить договоры с лабораториями и рассчитать тарифы за тестирование на Covid-19.

Проверяя расходование в 2020 году 28,2 млн евро из средств на непредвиденные расходы, которые были выделены на услуги лабораторий, Госконтроль пришел к выводу, что в целом финансирование использовано в соответствии с целями. В то же время аудиторы указали, что в

каждой лаборатории вплоть до августа применялся индивидуальный подход к тарифам за тестирование, что не способствовало экономному использованию госфинансирования, поэтому государство переплатило за услуги лабораторий.

"До введения единого тарифа за тестирование на Covid-19, который вступил в силу 15 августа, для поставщиков лабораторных услуг были рассчитаны индивидуальные тарифы. Таким образом, например, одному из поставщиков за одно лабораторное исследование выплачивалось на 20% больше, чем другому. Единый тариф за тестирование на Covid-19, установленный в размере 33,08 евро, позволил снизить индивидуальные тарифы на 24-37%", - указали аудиторы.

В ходе ревизии было установлено, что из предусмотренного для тестирования на Covid-19 финансирования 98% (25,7 млн евро) получили три лаборатории: E. Gulbja laboratorija - 41%, Centrala laboratorija - 38%, лаборатория Рижской Восточной больницы - 19%.

Как указал Госконтроль, разница в выделенном финансировании связана с объемами тестирования и различиями в тарифах, которые существовали до 14 августа. В лаборатории Рижской Восточной больницы тариф составлял 43,61 евро, в Centrala laboratorija - 47,55 евро, в E. Gulbja laboratorija - 52,23 евро.

В NVD пояснили, что индивидуальные тарифы для лабораторий были рассчитаны на основе предоставленных ими расчетов фактических затрат на тестирование. До 64% тарифа составляла стоимость применяемых при тестировании реагентов и одноразовых инструментов, что в основном и предопределило различия в тарифах на 20%. Одновременно аудиторы установили, что NVD не убедилась в том, что поданные лабораториями затраты на реагенты соответствовали фактическим расходам.

Только 7 июля NVD запросила у лабораторий документацию об индивидуальных тарифах - счета за приобретение реагентов. Сравнив различные позиции тарифов, NVD разработала единый тариф за тестирование на Covid-19.

Как указал Госконтроль, NVD уже в самом начале сотрудничества с лабораториями должна была проверить обоснованность индивидуальных тарифов и их соответствие фактическим расходам.

Госконтроль указывает на неясности с использованием результатов государственной программы исследований о Covid-19

Реализация финансируемой государством программы исследований о Covid-19 затягивается, кроме того, нет ясности, как ее результаты могут быть использованы на практике, заявил по итогам ревизии Государственный контроль.